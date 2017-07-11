Modern insan öncesinde bilinen tek tür, Neanderthallerdi. Fakat görünen o ki insanoğlunun tarihi, sandığımızdan çok daha geriye gidiyor.

Arkeologlar, Sibirya Mağarasında bulunan fosillerin detaylı incelemesinden sonra 100.000 yıldan daha uzun bir süre önce Sibirya’da bir mağarada yaşamış küçük bir kıza ait bir diş buldular.

Bulunan dişin Orta Asya’da keşfedilen en eski insan türlerinden birine ait olduğu düşünülüyor ve bilinen en eski Denisovalı fosilinden yaklaşık 50-100 bin yıl daha öncesine ait.

Bilim insanları bu dişin, çok uzun yıllar önce Neanderthals cinsiyle ilişkide bulunmuş olan gizemli insan türleri hakkında yeni ip uçlarını ortaya çıkarabileceğini öne sürüyorlar.

Modern insanlık, Neanderthallerin (modern insanlığa en yakın soyu tükenmiş akraba ırk) ve Sibirya ile Asya bölgelerinde yaşamış gizemli türler olan ‘Denisovalıların da yaşadıkları dünyanın hayatta kalan tek soyu.

Bilim insanları 2010 yılında bulunan bir fosil üzerinde yaptıkları çalışmanın Denisovalılara işaret etmesinden sonra, Neanderthal’lerin kız kardeş türü olan ve Denisovalılar olarak bilinen insan türü üzerinde duruyorlar. Bu çalışmada Denisovalıların geçmişte Neanderthallerle ortak bir ataya sahip oldukları ortaya çıkarılmıştı.

Live Science’ın bildirdiğine göre Denisovalılar, hemen hemen modern insanlığın Neanderthallerle olan genetik uzaklıklarına eşdeğer bir uzaklıkta bulunuyorlardı. Yani, modern insanla Neanderthaller arasında olan zaman dilimi kadar bir süreç vardı Denisovalılarla Neanderthaller arasında.Buna göre Denisovalıların atalarıyla Neanderthallerin ataları yaklaşık 190.000 ila 470.000 yıllık bir tarih aralığında birbirlerinden ayrılıyorlardı.

Denisovalılar hakkında çok az şey biliniyor olmakla birlikte bu türün yaklaşık 200.000 yıl kadar önce ortaya çıktığına inanılıyor.

Bilim insanları 2010 yılında bir parmak kemiği parçası üzerinde yapılan çalışmadan sonra Denisovalıların Neanderthallerden farklı olmakla birlikte, onlarla ilişkili türler olduklarını bulmuşlardı.

Denisovalılar cidden gizemli bir tür.

Aslına bakarsanız bilim insanları onlar hakkında bilgi edinmekte güçlük çekiyorlar çünkü onlara dair şimdiye değin ortaya çıkarılan fosil kanıtları sadece üç örnekten oluşuyor: bir parmak ve iki azı dişi. Bulunan bu üç fosil de Sibirya’daki Altay Dağları’ndaki Denisova mağarasında ortaya çıkarılmışlar.

Uzmanlar şimdi ise dördüncü örnek üzerinde çalışma yapıyorlar: Küçük bir kıza ait bir diş. Kızın yaşlarının muhtemelen 10-12 arasında olduğu düşünülüyor ve yaklaşık 128.000 yıl kadar önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Live Science’a konuşan bir paleogenetikçi Viviane Slon “Bu, Denisovalıların Altay bölgesinde oldukça uzun bir süre yaşamış olduklarına işaret ediyor olabilir. En azından modern insanlığın Avrupa’da bulundukları süre kadar.”

Bu konuya daha geniş anlamda vakıf olabilmek için uzmanların Denisovalılar hakkında daha çok şey bulmaları gerekiyor. İnsanlar kıtaya ulaşmadan çok önce Sibirya ve Asya arasında gezinen, Neanderthallerin gizemli akrabaları da buna dahil.