Arjantin’in Salta eyaletinde yaşayan 128 yaşındaki adamın, diktatör Adolf Hitler olduğu iddia ediliyor. Bunun arkasında ise makul sayılabilecek bazı sebepler bulunuyor.

1945 yılında Herman Guntherberg isimli pasaportla ülkeye göçmen olarak giriş yapan 128 yaşındaki adamın, eski Nazi lideri Adolf Hitler olduğuna yönelik ciddi bir söylenti var.

İsrail gizli servislerinin eski Nazi savaş suçlularını aramayı bırakmasının ardından ortaya çıkan göçmen, Adolf Hitler olmadığı konusunda şu açıklamada bulundu: “Bu zamana kadar hiç alakamın olmadığı suçlamalara maruz kaldım. Hayatımın yarısından fazlasını sürekli olarak Yahudilerden saklanarak geçirdim, bu sebeple de cezamı fazlasıyla çektiğimi düşünüyorum.”

Göçmenin 55 yaşındaki eşi Angela Martinez de dahil birçok kişi, Herman Guntherberg’ün gerçekte Adolf Hitler olmadığına inanıyor. Eşinin iki yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını söyleyen Martinez, Hitler hakkında hiç konuşmadığını fakat ara ara Yahudiler ve iblisler hakkında bazı söylemlerde bulunduğunu söylüyor. Kocasının geçmişte bir Nazi olabileceğini ve bu sebeple bir suçluluk hissetmesinin mümkün olduğunu söyleyen Martinez, yine de onun Hitler olmadığına fazlasıyla emin.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin üzerinden 70 yıl geçti ve hala bazı devletler, hayatta kalan Nazileri bulmaya çalışıyorlar. Fakat bunlardan çoğu, muhtemelen cezalandırılmadan yaşlılık sebebiyle hayatlarını kaybedecekler.