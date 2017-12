13.400mAh Bataryalı Sırt Çantasıyla Şarjınız Asla Bitmeyecek

Bir Kickstarter projesi olan Visvo Novel, 13.400mAh bataryası ile telefonunuzu defalarca şarj etmeyi vaat ediyor.

Günümüzün büyük bir bölümünü evimizin dışında geçiriyoruz ve eğer çok fazla hareket eden biriyseniz gün içinde telefonunuzu şarj etmek için fırsatınız olmayabiliyor. Visvo Novel ile nerede olursanız olun telefonunuzu ve tabletinizi şarj edebilirsiniz.

Visvo Novel, Kickstarter’da ‘günlük maceralar için zorunlu sırt çantası’ mottosu ile başlatılan bir girişim. IP54 sertifikası ile toza ve suya dirençli olan çanta, şok emme teknolojisine sahiptir ve bisikletli kullanıcılar için önünde ve arkasında aydınlatma ışıkları bulunduruyor.

Bildiğiniz yüksek kaliteli çantalar ile benzer şekilde tasarlanan Visvo Novel, farkını Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 13.400mAh bataryası ile gösteriyor. Bu batarya ile standart bir akıllı telefonu ortalama 4 defa şarj edebilirsiniz.

Visvo Novel’in Novel 1.0, Novel 2.0 ve Novel 3.0 olmak üzere üç farklı varyantı bulunuyor. En düşük spesifikasyonlara sahip olan Novel 1.0’ın 299 euro (Yaklaşık 1350 TL) fiyatı bulunurken en üst model Novel 3.0’ın fiyatı 389 euro (Yaklaşık 1750 TL).

Çantaları üreten Visvo, en üst özellikli çantayı erken erişim ile alanların %40 kadar tasarruf etmiş olacağını, zira perakende satış fiyatının 770 dolar (Yaklaşık 2950 TL) olacağını söyledi. O fiyata bir sırt çantası satabileceklerini düşünmeleri ilginç.

Visvo, projelerinin Kickstarter’da 100 bin euro’luk destek alması durumunda erken sipariş verenlerin Temmuz ayında ürünlerine kavuşacaklarını söyledi. Akıllı telefonu şarj etmek için telefondan pahalı çanta satarak başarılı olabilirler mi, bunun cevabını siz değerli takipçilerimiz versin.