13.500 Yıl Önce Yaşamış Bir Kadın Nasıl Görünüyordu?

13.500 yıl önce ölmüş bir kadının o zamanlardaki görüntüsü, bilgisayar ortamına döküldü. Tayland asıllı kadının yüzünü bulmak için yüz yaklaşımı tekniği kullanıldı.

Geçmiş zamanda yaşayan insanlar, günümüz için her zaman önemli bir araştırma kaynağı olmuşlardır. Araştırmacılar, sürekli geçmişte yaşayan insanları bulup onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar.

Late Pleistocene döneminde yaşayan ve en eski insan kalıntılarına ait olan bir kadın yüzü bulundu. Yaklaşık 13.600 yıl önce ölen kadının “yüz yaklaşımı” tekniği kullanılarak iki boyutlu resmi çıkarıldı.

Ekip, dünya çapında 25 ülkede yaşayan 720 çağdaş kadından kafatası, deri ve yüz ölçümlerini alarak, bilgisayarda 13.600 yıl önce bulunan kadının yüzünü hesapladı. Sonuçlara göre 25 ila 35 yaşları arasında olan, yüksek çene çizgisi ve küçük badem şeklinde gözleri bulunan bir kadın olduğu anlaşıldı. Boyunun yaklaşık 1.50m olduğunu bildiğimiz kadın, 2002 yılında Tayland’ın kuzeybatısında yer alan Tham Lod mağarasından çıkarılmıştı. Bu alan, Homo sapiensler tarafından işgal edilmiş devasa bir mağaraydı. 3.500 yıl önce bir kayanın düşmesinden sonra mağarayı yalnızca mezar olarak kullanabilmişler.