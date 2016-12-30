Efsanevi Korku Filmi ‘13. Cuma’nın Oyunu Geliyor!

Jason Voorhees karakteriyle geceleri rüyalarımıza giren 13. Cuma efsanesi 2017’de oyun olarak karşımıza çıkacak.

Geçmiş yılların korku filmi denildiğinde akla gelen iki ismi olan Freddy Krueger ve Jason Voorhees, yani Elm Sokağı Kabusu ve 13. Cuma efsanesi, hatırlayacağınız üzere son olarak Freddy Jason’a Karşı şeklinde karşı karşıya getirilmişti.

Şimdi ise daha önceleri söylenti olarak çıkan ve ardından Kickstarter projesi olarak hayata geçirilen 13. Cuma’nın oyunu nihayet 2017’de geliyor. 3. şahıs korku ve hayatta kalma oyunu tarzında olacak olan 13. Cuma, 7 kişilik çoklu oyunculu bir yapım olacak. Birinin efsanevi karakter Jason’ı seçeceği oyunda diğer 6 kişi ise Jason’dan kurtulmak için elinden geleni yapacaklar.

Tahminime göre tarz bakımından Evolve gibi olacak olan 13. Cuma’nın oyunu 2017’nin bahar aylarında PC, Xbox One ve PlayStation 4 için piyasada olacak. Ardından yaz aylarında ise tek oyunculu hikaye modunun geleceği yapımda birkaç aylık sürede 13. Cuma atmosferinde bir multiplayer zevki bizleri bekliyor olacak. Ancak siz beklemeden oyunun zevkine erişmek isterseniz buradaki bağlantıdan 60 Dolar'lık fiyatıyla ön satış halindeyken satın alabilirsiniz.