Kariyer Merkezi tarafından organize edilen 13. Kariyer Günleri'ne 13-15 Mart tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliği yapacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına bağlı resmi bir kurum olan Kariyer Merkezi tarafından 2006 yılından bu yana her yıl düzenli olarak organize edilen Kariyer Günleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin en kapsamlı Kariyer ve Kişisel Gelişim etkinliği olma özelliğine sahiptir.

Kariyer Günleri her yıl çeşitli firmalardan konuk olan CEO’lar, genel müdürler ve temsilciler ile birlikte kamu kurumlarında görev alan üst düzey idareciler, müfettişler, müsteşarlar, gelir uzmanları ve kamu da görevli isimleri öğrenciler ile buluşturmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına özel olarak ayrılar ‘Mezunlar Anlatıyor!’ oturumu ve kişisel gelişim, mülakat ve CV hazırlama teknikleri konseptli oturumlar öğrenciler tarafından en fazla ilgi gören çalışmalar arasında yer almaktadır.

Geçen 12 yıllık süre içinde birbirinden başarılı isimleri öğrenciler ile buluşturan Kariyer Günleri etkinliği öğrencilere yönelik çeşitlik firmaların stant tanıtımları ile salon dışında da etkisini sürdürmektedir. Staj sağlayan firmalar, ürün ve hizmet sağlayan firmalar, çeşitli eğlence/oyun stantları ile tam anlamı ile öğrenci odaklı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

13. Kariyer Günleri etkinliğinin amacı da Türkiye'nin en başarılı iş insanlarını ve alanının en uzman isimlerini öğrenciler buluşturmaktır. 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliği yapacak. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için kariyergunleri.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.