13 Reasons Why’ın 2. Sezon Fragmanı ve Çıkış Tarihi

Netflix'in geniş bir hayran kitlesine sahip olan yapımı 13 Reasons Why'ın ikinci sezonuna ait bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

İlk sezonuyla sevenlerinin adeta hayran olduğu, sevmeyenlerin ise 'Bu ne ya!' şeklinde tepkiler vererek biraz 'çocuk işi' buldukları gençlik ve macera dizisi 13 Reasons Why çok yakında geri dönüyor. Genç bir kızın ölümü sonrası, kendisini bu sona götüren kişilerin hepsine bıraktığı ses kaydı içeren kasetlerin dinlenmesi üzerine seyreden diziyi şahsen izlemiş biri olarak oldukça sürükleyici bulmuştum.

Bu bağlamda ikinci sezon Netflix tarafından 18 Mayıs'ta ve yine Netflix'ten uzun süredir aşina olduğumuz üzere tek seferde ve yine 13 bölüm olarak yayınlanacak.

Depeche Mode’un 1993 yılında yayınlanan teklisi 'I Feel You' ile hazırlanan muhteşem fragmanı hemen yukardan izleyebilirsiniz. Jay Asher'ın ünlü romanından uyarlanan ilk sezonun ardından, ikinci sezon zaman çizelgesi olarak tam olarak ilk sezonun bittiği yerden başlıyor ve ölen gencin ailesinin okula açtığı davayı ve kasetlerde yer alan diğer gençlerin iyileşme sürecine odaklanıyor olacak.

18 Mayıs'ta Netflix'te yayınlandığında yapımın ilk sezonun başarısını yakalayıp yakalayamayacağını hep beraber göreceğiz. Yalnız ortada bir gerçek var ki Netflix hem izleyicilerin taleplerine uygun hem de kaliteli içerikler üretmeye tüm hızıyla devam ediyor.