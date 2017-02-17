‘Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ 13. RLC Günleri Başlıyor!

’Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ unvanıyla bu sene on üçüncüsü düzenlenecek olan RLC Günleri her sene yenilenen konularıyla farklı bir soluk kazanıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından her sene düzenli olarak hazırlanan RLC Günleri’nin 13.sü başlıyor. ’Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği’ unvanıyla bu sene 28 Şubat 2017 ile 2 Mart 2017 arasında düzenlenecek olan bu organizasyonda bu sene ABB, Mercedes-Benz, Anel Grup, EAE, Schneider Electric, Best, Siemens, Honeywell, Zorlu Enerji, Omron, SOCAR ve KUKA gibi firmalar katılımlarıyla destek verecekken aynı zamanda ETMD ve ENOSAD gibi dernekler de katkı sağlıyor.

Etkinliğin bu seneki ayağında Schneider Electric Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZALP, ve KUKA Ülke Müdürü Kağan ABİDİN, LİMAK Enerji CEO‘su Birol ERGÜVEN ve birbirinden değerli sektörün önemli kişileri bizimle olacak.

Bu sene Endüstri 4.0, enerji, BUSBAR, akıllı şehirler, CV hazırlama ve kariyer, gibi konulara odaklanacak olan RLC Günleri, 28 Şubat 1-2 Mart 2017 tarihlerinde YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

Webtekno olarak Basın Sponsorluğu desteği verdiğimiz bu etkinliğe buradaki bağlantıdan ulaşarak detayları öğrenebilirsiniz.