13 Sayısının Uğursuz Kabul Edilmesinin Ardındaki Sebepler

13 sayısının Hıristiyanlar başta olmak üzere yurt dışında uğursuz kabul edildiği biliniyor. Peki, bunun ardında hangi inançlar yatıyor?

Dünya üzerindeki pek çok medeniyet ve din, 13 ve Cuma gününü uğursuz kabul eder. Bunun ardında pek çok sebep var. Özellikle Cuma gününün uğursuz kabul edilmesinin nedenini İslam karşıtlığı kabul eden bir kesim var. Bu günü İslam'a karşı olmak için sevmeyen var mıdır bilemiyorum, ancak bu olayların "gerçekten" ortaya çıkmasının ardında İslam'la alakalı bir durum yok. Haliyle konunun Müslümanlık dininde Cuma’nın özel bir gün kabul edilmesiyle alakası yok.

Başta Hıristiyanlar olmak üzere pek çok insan 13 sayısından korkuyor. Bunun sonuçlarını ülkemizde bile görebiliyoruz, ancak yurt dışında çok şiddetli bir düşmanlık var 13 sayısına karşı. Bu sayıya karşı alınan önlemler arasında;

Bazı uçakların koltuk numaralarında “13” sayısı yoktur.

Apartman, otel gibi alanlarda 13. katın ismi farklı olur. Bu kata genellikle 12A deniyor.

Bazı ülkelerde kapı numaralarında “13” sayısı atlanır.

Böylesine bir korkunun arkasında birden fazla sebep var. Gelin, Avrupa’da ortaya çıkmış bu uğursuz sayının sebeplerine inelim.

İskandinavya Mitolojisi

13 sayısının en eski versiyonu buraya dayanmaktadır. Mitoloji tanrılarının gerçek kabul edildiği bir dönemde, güzellik tanrıçası Balder evinde ziyafet vermek ister. 12 kişinin davet edildiği ziyafete zorla giren yalan ve hile tanrısı Loki, 13. kişi olarak katıldığı davette, güzellik tanrısı Balder’i öldürür.

Aynı hikayenin çok benzer bir versiyonu Hıristiyanlara uyarlanmıştır. Bu uyarlama ise şu şekilde;

Hıristiyan Uyarlaması

Hz. İsa 12 havarisi ile birlikte yemek yer. Normalde İsa’nın 13 havarisinden birisi olmasına rağmen yemeğe davet edilmeyen Judas, yemeğe izinsiz girmek ister. Bu olaydan kısa bir süre sonra Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülmüştür.

Tapınak Şövalyeleri

Bir başka teori de 13 Ekim 1307’de tutuklanan tapınak şövalyelerine dayanıyor. Dönemin Fransa kralı Plilippe le bel tarafından hazırlanmış hile dolu bir planla bu şövalyeler tek bir günde çökertilmiştir. Çökertildikleri zaman devasa arazilere ve sayısız kale ve çeşitli gayrimenkule sahip bir örgüttü. Bu şövalyeleri çökertmek için yapılan suçlamalardan bazıları:

Eşcinsellik ithamı

Haça tükürmek, işemek ve çok daha fazlasını yapmak

Baphomet isimli şeytana tapmak

Cuma Uğursuzluğu

İskandinayva Korkusu

13’ü anlattık, peki nereden geliyor bu Cuma uğursuzluğu? Burada işin içine yine İskandinav mitolojisi giriyor. Cuma, yani İngilizce adıyla Friday, adını İskandinav’da aşk ve doğurganlık tanrıçası Frigga’dan alıyor. İskandinav ve Germanik kabileleri Hıristiyanlığı kabul ettiklerinde, Frigga bir dağın tepesine cadı olarak görülür. Her Cuma, gece yarısı 11 farklı cadı ve bir şeytanla birlikte dağın tepesinde gözüken Frigga, İskandinavya’da korkuya sebep olmuştur.(Yine 13 kişiler) Bu yüzden eskiden İskandinav dinine inanan ülkelerde Cuma günü cadıların gece yarısında buluştuğu gün olarak kabul edilir.

Hıristiyanlık Açısından

Hıristiyanların Cuma günlerini sevmeme sebebi, İsa’nın çarmıha gerildiği, Adem ile Havva’nın yasak meyveyi yediği gün olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor.

Ülkemiz ve İslam Açısından

Anlayacağınız, 13 ve Cuma günleri yurt dışında pek sevilen şeyler değil. Ülkemiz ve diğer İslam ülkelerinde ise bir haftanın en uğurlu günü Cuma günü olarak kabul edilir. Bunun sebebi, Hz. Adem’in Cuma günü doğduğuna inanılır.