13 Yaşın Altındaki Çocuklar iPhone X Kullanamayabilir!

Apple yetkilileri, 13 yaşın altındaki çocukların iPhone X kullanırken sıkıntılar yaşayabileceklerini belirttiler. Peki neden?

iPhone X bildiğiniz üzere Kasım ayının başlarında satışa sunulacak. Apple'ın onuncu yılına özel olarak piyasaya süreceği iPhone X, en çok yüz tanımlama teknoloji olan Face ID ile ön plana çıkıyor. Fakat dün Apple tarafından yayınlanan rapora göre Face ID, her yaş kesiminden kullanıcıda düzgün olarak çalışmayacak.

Home tuşunu tarihe gömen Face ID teknolojisinin 13 yaşının altındaki kullanıcılarda düzgün olarak çalışmayacağını belirtelim. Şimdi de Apple'ın neden böyle bir açıklama yaptığına geçelim.

Bunun en büyük nedeni, 13 yaşın altındaki kişilerin yüzlerinin sürekli olarak gelişme göstermesi sebebiyle Face ID'nin bu gelişmeleri tanımlayamıyor olması. Face ID'nin yüzümüzdeki ufak tefek değişikleri algıladığını belirten Apple, gelişme çağında olan çocukların yüz hatlarındaki değişiklerin algılanmasının oldukça zor olduğununu belirtti.

Genç iPhone X kullanıcılarının Face ID yerine parola kullanmalarını öneren Apple, ayrıca ikiz kullanıcıların da parola kullanmaları hakkında önemli uyarılarda bulundu.

3 Kasım'da teknoloji mağazalarındaki yerini alacak iPhone X'un Türkiye fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Buradan iPhone X'un en dikkat çekici 50 özelliğine göz atabilirsiniz.