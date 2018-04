Bundan 13 yıl önce, yani 23 Nisan 2005 tarihinde, YouTube’un kurucularından Jawed Karim bir hayvanat bahçesinde, fillerin önünde, 'Me at the zoo' yani 'Hayvan bahçesindeki ben' adlı 18 saniyelik videosunu çekiyor ve 'YouTube'a yüklenen ilk video' unvanını alan bu kısa klip, şimdiye dek 48 milyonun üzerinde bir görüntülenme rakamına ulaşıyor.

Peki bu 'basit' video günümüz YouTube’una yüklenmiş olsa, bu denli yüksek bir izlenme sayısına ulaşabilir miydi? Tartışmaya açık... Öte yandan bu ilk video, YouTube‘un başlangıcını, diğer bir deyişle 'çıkış noktasını' göstermesi açısından da oldukça önemli. Zira YouTube ilk çıktığında, insanların kendi videolarını yükleyip başka insanlarla tanışabilecekleri bir 'arkadaşlık sitesi' olarak düşünülmüştü. Fakat 2006 yılının sonlarına doğru 1,65 milyar dolar gibi yüksek bir meblağ karşılığında Google tarafından satın alınınca, Google'ın video planlarının merkezi biçiminde konumlandı. Günümüzde ise amatör yayıncılar için para kazanma yolu ve şöhret umudu, yeni yetenekler için kendini gösterme fırsatı, ünlüler ve profesyonel yayın platformları içinse büyüme ve gelişmeyi sürdürebilme yönünde çok önemli-dev bir arenaya dönüşmüş durumda. Evet, YouTube 13 yaşında! O artık çocuk değil, bir 'genç' statüsünde. Tıpkı YouTube'u en çok kullanan, YouTube'da en çok vakit geçiren o dinamik ve heyecanlı kitle gibi. Ve tabii bu durumda bize de 'iyi ki doğdun YouTube, nice yıllara!' demek düşüyor.

