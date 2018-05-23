Güney Afrika'da küçük bir çocuğu kaçıran bir çete, çocuğun ailesinden fidye olarak 120 bin dolar değerinde Bitcoin talep etti.

Güney Afrika’da yaşanan çocuk kaçırma ve fidye isteme olaylarına ne yazık ki alışığız. Fakat yeni bir çocuk kaçırma olayı, her şeyin bir ilki vardır dedirtti. Güney Afrika’nın Mpumalanga vilayetinde yaşanan olayda 13 yaşındaki Katlego Marite’yi kaçıran bir çete, fidye olarak 120 bin dolar değerinde Bitcoin talep etti.

Olay yerine bırakılan ‘’Bu bir kaçırmadır… Çocuğunuzun güvenli bir şekilde serbest kalması için 15 Bitcoin'in aşağıdaki cüzdan adresine ödenmesini talep ediyoruz — pazarlığa kapalı.’’ notu ile çocuklarının kaçırıldığını öğrenen aile, polislerin açıklamasına göre tam bir travma geçiriyor.

Olayın asıl trajik yanı ise çocukları kaçırılan ailenin Bitcoin’in varlığından bile haberdar olmaması. Konu ile ilgili bir açıklama yapan polis sözcüsü Leonard Hlathi, "Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmiyorlar. Harap olmuş durumdalar." dedi.

Çocuğu kaçıran çete, 120 bin dolar değerindeki fidyenin ödenmesi için aileye pazartesi gecesine kadar süre tanıdı ve fidyenin ödenmemesi halinde çocuğu öldürmekle tehdit etti. Harap halde olan aile ise salı günü bir açıklama yaparak çeteden çocuklarını serbest bırakmasını talep etti.