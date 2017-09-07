Yeni iOS Oyunu Görsel Hafızanızın Kapasitelerini Araştıracak

Yakında iOS platformuna özel olarak yayınlanacak Octopuz isimli oyun, görsel hafızanızın ne kadar hızlı olduğunu anlamanızı sağlayacak.

Oyun sektörü yıllardan beri sürekli gelişmekte olsa da son yıllarda mobil telefonların artması ile ibreler mobil oyunlara kaydı. Hem Android hem de iOS platformlarda sayısız oyun çıkmasına rağmen kaliteli oyun bulmakta zorlandığımız bu dönemde, beyninizi açacak ve daha hızlı düşünmenizi sağlayacak yepyeni bir oyunla karşınızdayım.

iOS için geliştirilen Octopuz isimli oyun, hafızanızın ne kadar hızlı çalıştığını ölçmenizi sağlayacak. Yalnızca 1 saniye göstereceği kalıpları kendi başınıza baştan yapmanızı isteyecek Octopuz, görsel hafızanızın ne kadar hızlı çalıştığını gözlemlemenizi sağlayacak. Toplamda 75 seviye bulunan ve ilerledikçe daha karmaşık bir hal alan Octopuz, cadılar bayramı gibi etkinliklerle oyuncuları sürekli canlı tutmayı hedefliyor. Bütün bunlar çok güzel detaylar, ancak tüm bunların 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yapıldığını görmek yeni neslin nasıl geliştiğini göseriyor.

Bundan 10 yıl önce oyun geliştirmek çok zor olabiliyordu, ancak günümüzde gelişen oyun motorları sayesinde çok rahat bir şekilde fikirler hayata geçebiliyor. Bu da nadirde olsa çok iyi düşünülmüş oyunları ortaya çıkarıyor. Octopuz, 2 Ekim’de iOS platformuna özel olarak piyasaya sunulacak.