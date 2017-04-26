Sözlerin anlamsız olduğu noktaya geldik. Son derece sinsi ve saf kötü kişiler tarafından geliştirilmiş oyun, 130'dan fazla kişiyi intihara teşvik etti.

Geçtiğimiz altı ay içinde 130'dan fazla saf ve savunmasız genç kişiyi intiharına teşvik eden oyunun ardındaki figürler hakkında soruşturma başlatıldı. Blue Whale isimli oyunda katılımcıların 50 talimatı yerine getirmesi gerekiyor ve bu görevlerden bazıları ölümcül.

Oyundaki talimatları yerine getiren 16 yaşındaki Yulia Konstantinova ve 15 yaşındaki Veronika Volkova'nın intihar ettiği tespit edildi. Maalesef iki genç kız da hayatını kaybetti. Yulia, mavi bir balina resmi yükledikten sonra sosyal medya hesabında 'Son' yazan bir not bıraktı. Söz konusu hayvan karaya vurup intihar etmeye meyilli. Bu, insanların intihar etmesini teşvik eden bir simge konumunda.

İntihar eden Yulia Konstantinova

Arkadaşı Veronika ise “Kayıp... Nihayet son geldi.” ibaresini kullandı. Veronika ayrıca sosyal medyada “Ne kadar çabalasan da hiçbir şey işe yaramıyormuş gibi hissediyor musun? Ben sadece bir hayaletim.” mesajını yayınladı. Genç kızın ölümü bu mesajlardan birkaç saat sonra resmileşti.

Siberian Times'ın haberine göre oyundaki görevleri yerine getirmeye çalışan 14 yaşındaki bir Çinli kız da, kendini tren raylarına atarak intihar etti. Rus yetkililer Yulia ve Veronika'nun ardından büyük çaplı bir soruşturma başlattı. Benzer bir hamlenin Çin Halk Cumhuriyeti tarafından atılması bekleniyor.

Tüm bu trajedilerin arkasındaki ismin 21 yaşındaki Phillip Budeikin olduğu düşünülüyor. Geliştirdiği çarpık oyun, özellikle psikolojik sorunlar yaşayan gençlerin dikkatini çekiyor. Basit bir örnek vermemiz gerekirse sosyopat, takipçilerine şu soruyu soruyor: “Daha ne kadar sıkıcı gün boyunca bu anlamsız hayatla mücadele edeceksiniz?”

“Dünya bizim için değil” ve “Biz Ölüm'ün çocuklarıyız” ifadeleri de kan donduruyor. Sosyopat, takipçilerini aşırı derecede rahatsızlık verici korku ve gerilim filmleri izlemeleri için de teşvik ediyor. Umarız empati yoksunu Phillip Budeikin ve varsa arkadaşları gereken cezalarla en kısa süre içinde buluşular.