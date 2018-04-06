Google Çalışanları, İHA Yazılımı Üretmemek İçin Ayaklandı!

İnsansız hava araçlarına yapay zeka yazılımı geliştirmek için ABD Savunma Bakanlığı ile iş birliğine giden Google'ın çalışanları, 'savaş içinde olmamalıyız' diyerek şirket CEO'suna mektup yazdı.

İçlerinde üst düzey mühendislerin de bulunduğu 3100’ün üzerinde Google çalışanı, şirketin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile iş birliğine karşı çıktıklarını ve insansız hava araçları (İHA) için yazılım geliştirmeyi reddettiklerini açıklayan bir mektubu şirketin CEO’su Sundar Pichai'ye gönderdi.

Pentagon ile iş birliği dahilinde oluşturulan Project Maven’ın Google’ın şirket değerleri ile çeliştiğini savunan çalışanlar, ‘’Amerikan hükümetine askeri keşif teknolojisi geliştirmenin ölümcül sonuçları olabilir, bu kabul edilemez bir şey. Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Google ne kendisinin ne de sözleşmeli ekiplerinin asla ve asla savaş teknolojisi inşa etmeyeceğini beyan eden net bir politika oluşturmalı, yayımlamalı ve uygulamalı.’’ dedi.

Günümüzde yapay zekanın bir silah haline gelip gelmeyeceğinin ve insanlığın sonunu getirip getirmeyeceğinin tartışıldığını hatırlatan çalışanlar, bu projenin zaten kamuoyunun güvenini korumakta zorlanan Google’ın yetenek için rekabet etme becerisine bütünüyle onarılamaz hasarlar verebileceğini ifade ettiler.

Project Maven nedir?

Nisan 2017 tarihinde oluşturulan Project Maven, İHA’ların çektikleri görüntüleri inceleyen, görüntülerde nesneleri tanımlayan bir yapay zeka geliştirmeye odaklanıyor. Fakat bu kadarla kalmayan proje için Pentagon’un büyük veriyi makine öğrenimine entegre edeceği öngörülüyor.

Mektubun basına sızması ile birlikte Google’ın da bir açıklama yapması zorunlu hale geldi. Gerçekleştirdiği açıklamada mektuba değinmeyen Google, ‘’Makinelerin öğrenmesi sürecinin askeri amaçlı kullanılması doğal olarak geçerli endişelere yol açmaktadır. Şirket bu önemli konuyla ilgili geniş çaplı bir tartışmayı aktif biçimde yürütüyor.’’ derken, Google’ın bu projedeki yerinin saldırı amacı taşımadığını dile getirdi.