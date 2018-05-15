Motor gücüne fazlası ile güvenen Tesla Model X, 135 tonluk bir uçağı çekerek Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın SUV sınıfı aracı Model X, kısa zamanda kırılması zor bir dünya rekoruna imza attı. Qantas Airways’e ait bir Boeing 787-9’u çekmeyi başaran Model X, en yüksek ağırlığı çeken elektrikli otomobil olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Porsche Cayenne Turbo S, Volkswagen Touareg ve Tata Hexa gibi SUV sınıfı araçların bir uçak çektiğini görmüştük. Tesla Model X’i özel kılan ise diğer araçların aksine elektrikli bir motora sahip olması. Elektrikli motorlar, yüksek direnç ile karşılaştıklarında aşırı ısınırlar. 135 tonluk Boeing 787-9 da bu direnci fazlası ile oluşturabilecek potansiyele sahip.

Tesla Model X’in kendi ağırlığı 2.3 ton. 100kWh bir bataryaya sahip olan aracın her bir aksında ayrı bir elektrik motoru bulunur. Ön aksta bulunan motor 259 beygirlik güç ve 329Nm tork üretirken, arka aksta bulunan motor 503 beygir güç ve 660Nm tork üretir. Araç uçak çekmediği zamanlarda, 0’dan 100km/s hıza 2.9 saniyede çıkabiliyor.

Model X’in sahip olduğu elektrikli motorların 135 ton gibi ciddi bir yüke ısınmadan dayanabilmesi teknolojik açıdan çok önemli bir gelişme. Ayrıca Model X’in uçak çekebilecek kadar güçlü motorlara sahip olması, elektrikli araçların içten yanmalı araçlara iyi bir alternatif olabileceğinin açık bir göstergesi.