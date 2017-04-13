1360 Beygirlik Kara Roketi: Koenigsegg Agera RS1!

Kim demiş İsveçliler sadece çok dayanıklı ve biraz da sıkıcı şeyler geliştirir diye? Koenigsegg Agera RS1, bu hipotezin doğru olmadığını kanıtlıyor!

Koenigsegg, 2015 yılında Cenevre otomobil fuarında Agera RS modelini tanıtmış ve büyük sükse yapmıştı. İsveçli süper spor otomobil üreticisi, şimdi de Agera RS1 modelini tanıtarak kendini bile aştı.

Agera RS1 5.0 litrelik, 8 silindirli ikiz turbo motoruyla tam 1360 beygir güç üretebiliyor. Bu motor, otomobil kılığına girmiş bilinmeyen cismin 100 kilometreye 2.8 saniyede, 300 kilometre/ saat hıza yalnızca ve yalnızca 12.3 saniyede ulaşmasına olanak tanıyor. Koenigsegg Agera RS1'in spoiler'ı, fren kaliperlerleri, ön havalandırma parçaları ve logoları karbon fiberden üretilmiş.

Otomobilde Uydu navigasyonu, Bluetooth donanımlı eğlence paketi, ayarlanabilir pedallar ve elektrikli koltuklar ve otomobilde hidrolik kaldırma sistemi de dahil olmak üzere geniş bir donanım paketi mevcut. Aynı zamanda, tavan tamamen çıkarılıp tekrar monte edilebiliyor. Sınırlı sayıda üretilecek Koenigsegg Agera RS1'in fiyatı henüz belli değil, gerçi olsa bile çoğumuzun ulaşabileceğinin ötesinde olacağı kesin.