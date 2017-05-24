13MP Kameralı, Fiyat Performans Canavarı Telefon Honor 6A!

İnanılmaz düşük fiyatı ve üst seviye özellikleriyle dikkat çeken Honor 6A için ön siparişler 25 Haziran'da Çin'de başlıyor.

Çin’in iddialı akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Honor, ana akım markaların başına Asya pazarlarında açtığı belalarla adından söz ettirmişti. Ürettiği cihazlarla ciddi bir şekilde kafa tuttuğu dev üreticilerin orta sınıf cihazlarına karşı yeni kozunu oynayan firma, Honor 6A modelini tanıttı.

Çin’de yapılan basın toplantısı ile tanıtılan cihazın metal kasaya sahip olması oldukça dikkat çekici. Fiyat performans açısından piyasa bulunabilecek en iyi cihazlardan birini vadeden Honor 6A, ilerleyen zamanlarda kullanıcılardan olumlu tepkiler alacakmış gibi gözüküyor.

Honor 6A Özellikleri:

720P çözünürlüklü 5.0 inç ekran

1.2 GHz 4 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

Versiyon 1: 2GB RAM 16GB Hafıza

Versiyon 2: 3GB RAM 32GB Hafıza

13 MP arka ve 5MP ön kamera

3020 mAh Batarya

Parmak izi okuyucu

Çift SIM Kart

Android 7.0 Nougat



2GB RAM’li versiyonun fiyatı 115 dolarken, 3GB RAM’li ikinci versiyonun fiyatı ise 145 dolar olarak açıklandı. Şu an için cihazın ülkemize geliş durumu netleşmemekle birlikte, eğer gelirse vergi uygulamaları hariç fiyatların 450-550 TL arasında olacağını söylemek mümkün. Bu fiyatlarda cihazların sayısının artması gerekiyor ve ülkemizdeki tüketicilerin, orta sınıftaki performans canavarlarına ucuza ulaşmaya gerçekten ihtiyaçları var.

Honor 6A için ön siparişler 25 Mayıs Perşembe günü Çin’de başlıyor, 1 Haziran tarihinde ise resmi satışlar başlıyor. Çin dışında satılacak bölgelerin açıklanmasını heyecanla bekliyoruz.