14 Çiftçinin Yapacağı İşi Tek Başına Yapan Robot: Thorvald

Britanya’nın Lincoln Üniversitesi ve Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, 14 çiftçinin yapacağı işi birkaç saatte bitirecek Thorvald adında bir robot geliştirdiler.

Teknolojinin gelişmesiyle gelecekte bazı mesleklerin tedavülden kalkacağına yönelik korku ve endişe, eminim birçok kişide vardır. Zira geliştirilen yapay zeka yazılımlarının başardığı işlere çok kez tanık olmuştuk. Şimdi aynı endişeyi artık çiftçiler de yaşayacak gibi. Britanya’nın Lincoln Üniversitesi ve Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi’ndeki bilim insanları, 7 ila 14 çiftçinin yapacağı işi birkaç saatte bitirecek bir robot geliştirdiler.

Akıllı telefonla veya joystick'le kontrol edilebilen bu robot, yabani otları temizliyor, kamerasıyla araziyi inceliyor, mahsulleri saptıyor, toprağın nemini ve azot miktarını ölçüyor, hasat yapıyor, hatta hastalıkları dahi tedavi ediyor. Robot hakkında konuşan Prof. Pal Johan, “Thorvald ile çiftçinin tarlalarda her zaman özel bir ajanı var, bitkileri izleyip fotoğraf çekiyor; bu da küf ve diğer hasar riskini önemli ölçüde azaltıyor” ifadelerini kullanıyor.

Thorvald’ın küf oluşumunu engellemek için UV ışınlarını kullandığını belirten Johan, bunun çiftçilerin kullanmak zorunda kaldığı ilaçların kullanımının gelecekte çok daha aşağılara çekileceği anlamına geldiğini söyledi.

Bazı bilim insanlarının kafasını karıştıran problem ise yumuşak sebze-meyve toplama işleminde robotların kollarının ne kadar hassas olacağı. Tahminlere göre robotların bu hassasiyet kabiliyetine ulaşmaları için önümüzde daha çok zaman var.