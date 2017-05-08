14 Kişi Taşıma Kapasiteli Yerli Helikopter T-625 İle Tanışın!

Havacılıkta yeni bir yerli üretimle karşınızdayız. TAI tarafından geliştirilen helikopter, sivil ve askeri alanında kullanılmak üzere geliştirildi.

Ülkemizde son yıllarda artırılan yerli üretim araçlara bir yenisi daha eklendi. TAI’nin yeni helikopteri T-625 ile tanışın. Tamamıyla yerli üretim olarak dikkat çeken T-625, acil ambulans ve taşımacılık hizmetinde kullanılacak. Son yıllarda silahlı/silahsız insansız hava araçları, hafif sınıf saldırı uçağı Hürkuş, taarruz ve taktik helikopteri T129 ATAK gibi hava alanında yeni atılımlar yapan ülkemiz yeni helikopteri ile bir adım daha atmış oldu.

TUSAŞ-TAI tarafından geliştirilen helikopter, yaklaşık 1 yıl sonra filoya eklenecek. TAI Genel Müdürü Temel Kotil, helikopterinin isminin açıklamasını yaparak, herkesin aklındaki soruyu giderdi.

T-625’te ki “T”, Türkiye’ye ithafen, “6”, 6 ton maksimum ağırlık taşıdığına ithafen, “2”, iki motoru bulunmasına ithafen ve “5”, 5 paleye sahip olmasına ithafen verilmiş. Uçağın ismi, uçağın özelliklerini tamamladığından güzel bir isim seçtiklerini söyleyebiliriz.

Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen helikopter, 2 pilot 12 yolcu ile toplamda 14 kişi alacak. Helikopter başta VIP olmak üzere ambulans, arama kurtarma gibi birçok versiyonla geliştirilecek. İleriki zamanda askeri amaçlı kullanılacak helikopterlerinde aileye katılacağı belirtildi. Helikopterin yurtdışına pazarlanabilmesi için Avrupa Sivil Havacılık otoritesi EASA’dan sertifikalandırma çalışmalarının ise yakında başlayacağı açıklandı.