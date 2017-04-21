Altın Boğa Kısa Film Festivaline Katılım Başvuruları Başladı

Altın Boğa Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan "14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

İstanbul Lisesi Sinema Kulübü tarafından, bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan yarışmaya, düzenlendiği yıllar boyunca Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından, farklı kültürlerden 900’ü aşkın kısa film katılmış; önceki yıllarda jüri koltuğunda Nuri Bilge Ceylan, Atilla Dorsay, Ahmet Mümtaz Taylan, Hasibe Eren, Zeki Demirkubuz ve Mert Fırat gibi alanında yetkin yönetmen, oyuncu ve sinema yazarları oturmuştu ve her yıl sonunda organize edilen ödül törenleriyle genç sinemacıların ustalarla bir araya gelerek emeklerinin karşılığı olan birbirinden cazip ödülleri almaları sağlanmıştı.

Türkiye’nin dört bir yanından lise öğrencilerini sinema alanına olan ilgilerini artırma ve bu alanda yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, geçtiğimiz senelerde uluslararası platforma taşındı ve bu sayede farklı kültürler sinema çatısı altında bir araya gelmiş oldu.

Lise öğrencilerinin çektikleri kısa filmleriyle katılabilecekleri bu yarışmada, alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu en beğenilen kısa film yönetmeni “Altın Boğa Özel Ödülü”nün yanı sıra "Monster Tulpar T5 V10.1 15.6” oyun bilgisayarı ve 3000 TL para ödülünün de sahibi olacak.

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu '14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışma'sına katılımcı olmak için belirlenen son başvuru tarihi ise 1 Mayıs 2017! Yarışması hakkında detaylı bilgiye, katılım koşullarına ve ön başvuru formuna buradan ulaşılabilirsiniz.