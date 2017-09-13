14 yaşındaki bir geliştiricinin "iOS" için geliştirdiği "Swiipe" adlı uygulama, haberlere Tinder'a benzer bir yöntemle ulaşmanızı sağlıyor.

Alex Goodison 14 yaşında İrlandalı bir uygulama geliştirici. Babası Dublin'de bir emlak satış şirketi için uygulama geliştiriciliği yapan Goodison, uygulama geliştirmek ve yazılım öğrenmek gibi hobilere de bu sayede sahip olmuş. 13 haftalık bir yaz kampında, sıkıntıdan geliştirdiği Tinder benzeri bir haber uygulaması olan Swiipe, ise ilk geliştirdiği uygulama değil. Ancak çıkış zamanından bu yana fena da bir popülerite edinmemiş.

Kısaca anlatmak gerekirse "Swiipe" bir tür haber okuma uygulaması. Tinder'a olan benzerliği ise uygulamanın kullanım şekli. Şu an 50'den fazla haber sitesini kaynak alan, daha sonra ise 250'ye kadar haber sitesini kaynak alacak olan uygulamada; düzenli olarak almak istediğiniz haberleri, konu başlıklarına ve yazarlara abone olarak kendiniz belirliyorsunuz. Daha sonra ise yapmanız gereken arkanıza yaslanıp uygulamanın sizin için önünüze serdiği haberleri okumak. Önünüze gelen haberleri okumak istemiyorsanız sola kaydırarak, okumak istiyorsanız üzerine dokunarak ve daha sonra okumak istiyorsanız sağa kaydırarak haberlerinizi düzenleyebiliyor veya okuyabiliyorsunuz.

Haberleri takip etmeyi sevdiğini belirten Goodison, başta okumak istediği haberleri kendi istediğine göre düzenleyen bir haber uygulaması bulamadığı için geliştirdiğini söylüyor. Ayrıca haber okuma biçimini "Tinder" adlı uygulama gibi belirleme sebebini ise insanlara haber okurken daha eğlenceli bir yol sunmak için yaptığını söyleyen Goodison, uygulamanın düşündüğünden daha fazla popülerliğe ulaştığını ve ileride farklı özellikleri de kullanıcıların isteklerine göre ekleyeceğini de söylüyor.

"14 yaşındaki geliştirici Alex Goodison"

Swiipe şimdilik sadece iOS işletim sisteminde çalışıyor ve yeni bir uygulama olduğundan dolayı Türkçe desteği ve bizim ülkemizdeki haber sitelerini daha barındırmıyor. Ancak ilerisi için bizi oldukça heyecanlandıran bu uygulamanın, ülkemiz gençlerine de bir örnek olabileceği düşüncesindeyiz. Çünkü yazılım bilgisini sadece "Youtube" videolarından ve internetten öğrenen Goodison gibi gençlerin bizim ülkemizden de çıkabileceğine inanıyoruz. Eğer uygulamayı merak ediyorsanız, aşağıdaki linkten iOS cihazlarınıza kurabilirsiniz.