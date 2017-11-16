Vietnam'da bir genç kız, uyku sırasında telefonun şarj kablosundaki elektrik kaçağına yakalanarak hayatını kaybetti.

Vietnam'ın başkenti olan Hanoi'de 14 yaşındaki Le Thi Xoan isimli genç kız, elektrik çarpması nedeni ile hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm nedeni ise bir hayli trajik. Uykuya yattığı sırada telefonunu şarjda bırakan kız, gece şarj kablosunun üzerine yuvarlandı ve kablonun elektrik kaçağı yapması üzerine hayatını kaybetti.

Genç kızın hayatına mal olan şarj cihazı ve kablonun resmi Apple ürünü olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat resimlerde görüldüğü kadarı ile kablo orijinal kablodan daha kısa ve deforme olduğu için bant ile kapatılmaya çalışılmış.

Geçtiğimiz yıl Trading Standards, Apple kullanıcılarını orijinal aksesuarlar kullanmaları konusunda uyarmış, test edilen 400 yan sanayi Apple uyumlu aksesuardan yalnızca üçünün elektrik kaçaklarına karşı korumalı olduğunu bildirmişti.

Genç kızın elektrik çarpması nedeni ile hayatını kaybettiği doktorlar tarafından doğrulandı. Şu anda asıl merak edilen konu kaçağın orijinal şarj kablosunda gerçekleşip gerçekleşmediği. Gerçi resimlerde görüldüğü kadarı ile kablo zaten aşınmış ve bu açık, bant ile kapatılmaya kalkışılmış. Dolayısı ile talihsiz olay orijinal şarj kablosu ile gerçekleşmiş olsa dahi kaza 'ben geliyorum' diyormuş.