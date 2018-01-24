Emma Yang, alzheimer hastalığının pençesine düşen büyükannesine, unuttuğu aile bireylerini hatırlatmak için yazılımcılık yeteneklerini kullanarak bir uygulama geliştirdi. Yang’ın başarısı, şimdi dünya çapında hafıza kaybı yaşayan hastaların umudu olacak.

Genç programcı Emma Yang, henüz 8 yaşındayken büyükannesinin git gide kötüleşen alzheimer hastalığıyla tanıştı. Büyükanne, gün geçtikçe unutkan hale geldiği için bellek sorunları da artmaya ve aile bireylerini bir bir unutmaya başladı. Erken yaşlarda kodlama ile tanışan Emma, büyükannesine yardımcı olmak için bir uygulama geliştirmeye karar verdi.

"Hastalığın hastayı değil, aile ve arkadaşları nasıl etkilediği konusunda kişisel tecrübelerim var. Yaklaşık 11 ya da 12 yaşındayken, dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardım etmek için teknolojiyi sosyal bir girişim şeklinde kullanmaya karşı ilgili olmaya başladım”

Timeless, yani Türkçe haliyle “Zamansız” olarak adlandırılan uygulama, Alzheimer hastalarına arkadaşlarının ve aile bireylerinin fotoğraflarını tarayarak gösteriyor. Aynı zamanda hasta olan kişinin yüzünü tarayarak kendisinin kim olduğunu görmesine yardımcı oluyor ve ailesi ile ilgili bilgiler veriyor. Bir hasta, onunla birlikte aynı yerde bulunan ve tanıyamadığı birisini görürse, fotoğrafını çekip uygulamadan otomatik olarak cevap alabiliyor.

"Yapay zeka ve yüz tanıma sistemlerinin nasıl geliştiğini ve başta sağlık alanında olmak üzere gittikçe daha çok alanda uygulandıklarını gördüm” diyor Emma. Genç yaşına rağmen yüz tanıma yazılımları üzerine çalışan Kairos isimli bir firmanın danışmanlarıyla bağlantı kuran Emma, iOS için geliştirdiği uygulamayı zenginleştirmeyi başardı.

Uygulama, aile üyelerinin fotoğraflarını onların isimleriyle ve kim olduklarıyla birlikte gösteren basit bir rehber mantığına sahip. Eğer bir hasta kısa süre aralıklarıyla birini aramaya çalışırsa, uygulama ona “Emin misiniz? 5 dakika önce bir arama daha yaptınız.” şeklinde uyarılar gösteriyor.

Timeless hala geliştirme aşamasında olan bir uygulama ve Yang ne zaman kullanıma sunacağı hakkında detaylı bir bilgi vermiyor. Şu anda uygulama için açılan bir fon sayfasından da maddi destek toplamaya çalışıyor. Diğer taraftan Emma, hastalığın erken dönemlerinde olan kişilere yardım etmek için yeterli seviyeye geldiğini de belirtiyor.

"Marketlerde, Alzheimer hastalarının günlük yaşantılarında onlara yardımcı olacak hiçbir uygulama yok. Çoğu zaman insanlar, teknolojinin çözüm getirmeyeceğini düşünüyorlar ya da yaşlı bireyler cihazları kullanamıyorlar.”

Koca yürekli Emma Yang’a buradan tebriklerimizi gönderiyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Kendisinin destek topladığı fon sayfasına şuradan ulaşabilir ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.