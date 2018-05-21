14 Yaşındaki Genç, Beraber Uyuduğu Şarj Aleti Yüzünden Öldü!

Vietnam'da yatağında ölü bulunan genç kızın, hasarlı bir iPhone 6 kablosuyla birlikte uyuduğu için hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Akıllı telefonlarımızdan uyurken dahi vazgeçemiyoruz, burası bir gerçek. En azından uykuya dalmak için favori bir podcast yayıncısı veya bir YouTube konuşması açıp, telefonu da yastığımız altına koyuveriyoruz. İşte bu tip bir davranış, maalesef bir gencin canına mal oldu.

Vietnam'da hayatını sürdüren 14 yaşındaki Le Thi Xoan isimli genç, her gece olduğu gibi telefonunu yanına alarak yatağına geçti. Bir süre sonra şarjının bittiğini fark eden Xoan, şarj aletini yakınındaki prize taktı. Bunun üzerine sabah saatlerinde kendisini yatağında bilinçsiz halde bulan ailesi, genç kızı hemen hastaneye götürse de yapılan müdahaleler maalesef yetersiz kaldı.

Le Thi'nin ucu hasar almış bir iPhone 6 kablosunu bantlayarak kullanmaya devam ettiği ve elektroşoka maruz kaldığı ortaya çıktı. Doktorların genç kızı hayata döndürme girişimleri de başarısız olunca oldukça basit gibi görünen bir ihmal, küçücük bir canın hayatını yitirmesine sebep oldu. Kendisi için yapılabilecek hiçbir şey yok artık; buna karşın bu yaşanan durum, umuyoruz ki akıllı telefonlarıyla uykuya dalmak üzereyken bile vedalaşamayan bizler için bir tedbir alma sebebi olur.