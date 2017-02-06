14 Yaşındaki Hava Dalış Sanatçısı, İnanılmazı Başardı!

14 yaşındaki mucizevi yetenek Kyro Poh, üstün yetenekleri ve eğitimi ile şimdiden Rüzgar Oyunları'nda iki adet altın madalya kazanmayı başardı.

Çoğumuz sıradan yüzeylerde bile patenlerle veya kaykaylarla havada akrobatik hareketler gerçekleştiremiyiz. Bu tür hareketler bazılarımıza bolca kırık uzuv ve hatta gerekli önemli almazsak beyin travması olarak geri dönebilir. Şimdi buna benzer sporları; çok daha terletici koşullarda; yani uluslararası turnuvalarda gerçekleşmeye çalıştığınızı düşünün. Kyra Poh adındaki 14 yaşına yeni basmış fenomen, bundan daha fazlasını başarıyor.

Kyro Poh

14 yaşındaki Singapurlu Kyra Poh için ise bunlar zorun yakınından geçen hareketler bile değil: Kyra Poh, 2017 Rüzgar Oyunları'nda iki adet altın madalya kazandı. Singapurlu hava dalışçısı ve jimnastik sporcusu, bütün bu zor eylemleri kolay gösterecek derecede kaygısız ve muazzam başarılar elde ediyor. Poh, bu alanda en genç yaşta ödül kazanma sıfatıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

İnsan üstü olarak tanımlayabileceğimiz becerilere sahip Kyra Poh, solo serbest stil kategorisinde altın madalya kazanmak için 10 adet rakibini mağlup etti.

Kyro Poh, inanılmaz yeteneklerine karşın mütevazi olmayı başarıyor. Genç kızın açıklamasına göre, muhteşem gösterisinin koreografisini annesi hazırlamış.

14 yaşındaki Singapur vatandaşı mucize, "Benim gösteri stilim kadınsı, bu yüzden bir sürü çevirme ve döndürme gerçekleştiriyorum. Bununla birlikte, uzun bir bir süredir daha güçlü ve daha teknik hamleler gerçekleştirme niyetindeyim. Serbest stil, kendinize nasuk baktığınız ve kendinizi, nasıl zarif kıldığınızla ilgili. Annem olmasaydı, bu başarıların hiçbirini elde edemezdim." ifadelerini kullanıyor.

Kyra Poh, şu anda dünyanın en hızlı hava akrobatı konumunda. Kyra, şu açıklamada bulunuyor:

"Eskiden başım, tahammül edemeyeceğim seviyede dönüyordu. Buna şaşırmayın, zira rüzgar size 250 kilometrelik hızla çarparken, nereye gittiğinizi göremiyorsunuz. Şimdiyse kendimi, 'neredeyse' havada süzülürken yakalayabiliyor ve 'vay be, bu muhteşem' ifadelerini kullanabiliyorum."