14 Yaşındaki Kız, Facebook'a Açtığı Taciz Davasını Kazandı

Gün geçmiyor ki sosyal medya platformları bir davayla anılmasın. Son olarak 14 yaşındaki bir kız, çıplak fotoğraflarının paylaşılmasıyla ilgili Facebook'a açtığı davayı kazandı.

İrlandalı 14 yaşındaki bir genç kız, eski sevgilisinin Facebook'ta çıplak fotoğraflarını yayınlaması sonrası bir yasal savaşa girişti. Kuzey İrlanda'da 2014 ve 2016 yılları arasında, birden çok Facebook sayfasında eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını yayınlayan genç dava konusu oldu. Bu durumu defalarca kez Facebook'a bildiren genç kız, sonuç alamayınca soluğu mahkemede aldı.

Facebook kanadı, genç kızla ve ailesiyle bu konuyu dava sonuçlanmadan halletme yoluna gitti. Elbette anlaşmanın detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ve Facebook'un konunun kapanması için aileye ne kadar tazminat ödediği bilinmiyor. Genç kızı ve ailesini temsil eden kıdemli avukat Pearse MacDermott, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu fotoğraflar bir gazeteye basılsa veya televizyonda yayınlansa ne kadar sorun olacaktıysa, sosyal medyada yayılması da o kadar sorun olmalıydı."

Facebook'un konu çok fazla büyümeden aile ile anlaşıp davayı geri çektirmesi, muhtemelen durumda biraz ihmalleri olduğunu gösteriyor gibi. Aslında geçtiğimiz aylarda, Facebook intikam pornosuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmış ve konuyla ilgili daha ilgili ve temkinli olacağını belirtmişti. Yapılan açıklama gereği, 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğrafları istendi mi veya ne gibi bir süreç uygulandı bilemiyoruz. Yine de konunun davaya gidecek kadar büyümesi, Facebook'un hatalarından ders almadığını gösterir nitelikte. Umarız önümüzdeki dönemlerde bu tip davalara ve ihmallere rastlamayız nitekim Facebook'un bu konulardaki ihmalkarlığı abartılı boyutlara ulaştı.