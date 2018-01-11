14 Yaşındaki Kız, ‘İnternet Zorbalığı’ Sebebiyle İntihar Etti!

Avustralya’nın simgeleşmiş şapka markası Akubra’nın yüzü olan 14 yaşındaki Amy Dolly Everett, internette uğradığı sataşma ve zorbalıklar sebebiyle intihar ederek yaşamına son verdi.

Henüz 8 yaşındayken ünlü Akubra şapkalarının reklam yüzü olan Dolly lakaplı Amy’nin babası Tick Everett, kızının ‘dünyadaki kötülüklerden kurtulmak’ amacıyla hayatına son verdiğini açıkladı. Facebook’tan yazılı bir açıklamada bulunarak internet üzerinden her türlü tehdit ve zorbalığa karşı ses çıkarılması çağrısında bulunan Tick Everett, kızının ne tür saldırılara maruz kaldığıyla ilgili bir ayrıntı vermedi.

Çarşamba günü basına yazılı bir açıklama yapan Everett ailesi, "Eğer bir şekilde söylediklerinin şaka olduğunu ya da taciz ve zorbalıkla başkalarından daha üstün olabildiklerini düşünen o insanlar bu yazıyı okuyorlarsa, lütfen cenaze törenimize gelsinler ve nasıl bir yıkım yarattıklarını görsünler" ifadelerini kullandılar.

Kızlarının her zaman nazik ve güler yüzlü olduğunu belirten Everett ailesi, kızlarının ‘sesin titrese de konuş’ sözlerinin bulunduğu bir fotoğrafı basınla paylaştı. Amy’nin mesajının anlamına dikkat çeken aile, "Bu güçlü mesaj, güzel meleğimizin nasıl karanlık ve korkunç bir yere sürüklendiğini de açıklıyor" dedi.

Facebook’tan açıklamada bulunan ünlü şapka markası Akubra ise "Zorbalığın hiçbir çeşidi kabul edilemez. Bu gibi davranışlara rastladığımızda insanların haklarını savunup savunmayacağımız da bize bağlı. Dolly içimizden birinin kızı, kardeşi ya da arkadaşı da olabilirdi. İyi bir arkadaş olun ve yakınlarınıza ne yaşadıklarını sorun." sözlerine yer verdi.

Uzmanlar ise internet ortamındaki zorbalığın 7/24 devam ettiğini, bu sebeple de diğer zorbalık türlerinden ayrıldığını belirtiyorlar. Yapılan açıklamaya göre gençler özellikle de internet ortamında zorbalığa maruz kaldıklarında çağrı merkezi ya da buna benzer hizmetler üzerinden ihbarda bulunmaya çekiniyorlar. Buna sebep olarak ise yardım istediklerinde durumun daha da çekilmez boyutlara geleceğini düşünmeleri gösteriliyor.