Rus(!) Uyruklu Artem İvanov, TEOG’da Full Çıkarttı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Rus uyruklu Artem İvanov, TEOG’un ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm sorulara doğru yanıt veren öğrenciler arasında yer aldı.

Bu yılki TEOG sınavının sonuçlarının açıklanması, bazı ilginç olaylara da şahit olmamıza vesile oldu. Daha önce ailesine boş zamanlarında çobanlık yaparak yardımcı olan bir öğrencinin TEOG’daki başarısından bahsetmiştik. Şimdi ise Türkiye’de yaşayan fakat Rus asıllı olan 14 yaşındaki Artem İvanov, TEOG’un merkezi ortak sınavında sorulan tüm sorulara doğru cevap vermeyi başardı.

Artem’in annesi, 6 yıl önce tatil amaçlı geldiği Antalya’da tanıştığı Adnan Kaya ile evlendi ve bu tarihten itibaren de Türkiye’de yaşamaya başladı. Antalya’nın Kemer ilçesinde ilkokul 3. sınıftan itibaren eğitimine devam eden Artem, Türkçe’yi de neredeyse hiç bilmiyordu. Önce Türkçe kursuna giderek dilimizi öğrenen Artem, daha sonra okuluna da adapte oldu.

Ortaokula geçtikten sonra TEOG sınavlarına giren ve ilkinde 120 sorudan 118’ini doğru yanıtlayan Artem, ikincisinde ise 120 sorunun tamamını doğru yanıtlamayı başardı. İki yıl içerisinde üvey babası Adnan Kaya’nın ve arkadaşlarının desteğiyle Türkçe’yi akıcı şekilde konuşmaya başladığını söyleyen Artem, "İlk başlarda benim için zor olmuştu. İlk Türkçe sınavımdan da 75 almıştım. Sınıftaki diğer öğrenci arkadaşlar bu sonucu almama şaşırmıştı. Ben bu sonucu o dönemlerde kötü olarak biliyordum ve ağlamıştım. Öğretmenim teselli etmişti. Daha sonraki sınavlarda ise daha iyi başarı yakaladım" dedi.

Sınavlara çok çalıştığını, hatta annesinin uyuması için geceleri kendisine baskı yapmaya başladığını dahi söyleyen Artem, “Sınavlara çok çalıştım. Bazen gece saat 12'lere kadar çalıştığım oluyordu. Annem yatağıma zorla götürüyordu. Kolay bir süreç olmadı. Bütün okullardaki arkadaşlarım da çok çalıştı. Bazıları istediğini alamadı, bazıları üzüldü, bazıları güldü" şeklinde konuştu.