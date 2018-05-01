Mathieu Stern adlı profesyonel fotoğrafçı, geçmiş ile günümüzü birleştirerek 140 yıllık bir lensi, günümüzün son teknoloji kameralarından biri ile birleştirmeyi başardı. Sonuç oldukça şaşırtıcı.

140 yıllık bir lens, Hollywood filmlerinde dahi kullanılan 15.000 dolarlık profesyonel bir kamerayla birleştiğinde ortaya nasıl bir sahne çıkar? Fotoğrafçı ve sinemacı Mathieu Stern, hummalı bir çalışma sonucu bu enteresan sorunun cevabına ulaşan şanslı bir isim. Sonuçlar karşısında bu soruya tek bir kelime ile cevap vermek mümkün, 'büyüleyici'.

Stern, konuya dair açıklamasında: ‘Bir asırlık, koleksiyon değeri taşıyan bir lensi, mevcut en yüksek teknoloji ile senkronize kullanmak en büyük hayallerimden biriydi. Süregelen bazı testleri takiben bahsi geçen objektifi, son teknoloji bir kameraya uyarlamanın en verimli yolunu buldum. Ekranda görünen o ilk görüntüyü tasvir etmem neredeyse imkansız, büyüleyiciydi.’ sözleri ile yakaladığı kombinasyona dair heyecanını gizlemedi.

İlginç bir bilgi verelim, Stern’in kullandığı mercek, Eyfel Kulesi’nden tam 10 yaş büyük. 140 yaşındaki objektif, kullandığı içsel diyafram mekanizması ile döneminin ilklerinden biri olmakla beraber koleksiyon değeri taşıyan nadide bir parça. Lafı daha fazla uzatmadan sizi gerçek bir ‘vintage’ deneyimi ile başbaşa bırakalım.

Sonuç olarak bu başarılı fotoğraflar eski ve yeninin, klasik ile modernin mükemmel bir sentezini oluşturuyor. Benzer deneysel çalışmalarla daha sık karşılaşmak dileğiyle; teknoloji ile kalın.