1400 Yıl Önce Ölen Bir Adamın Yüzü Tekrar Canlandırıldı

Araştırmacılar, bundan 1400 yıl önce acımasızca öldürülen ve aynı şekilde de gömülen bir adamın yüzünü tekrar canlandırmayı başardılar.

İskoçya’nın kuzeydoğusundaki bir mağarada, İskoçların kökenini oluşturan Pikt halkından olan ve acımasızca öldürülen bir adama iskelet bulundu. İskeleti gördüklerinde oldukça şaşıran bilim insanları, adamın alışılmışın dışında; bacakları çapraz olacak ve taşlar sayesinde dik duracak şekilde gömüldüğünü fark ettiler.

Dünyaca ünlü antropolog Prof. Dame Sue Black’e gönderilen ve üzerinde korkunç yaralanma izleri bulunan kemikler, antropolog ve ekibi tarafından ayrıntılı olarak tanımlandıktan sonra dijital ortamda tekrar canlandırıldı.

Araştırma ekibine göre yüzünde ve kafatasında oluşan parçalanmaya dayalı olarak hayatını kaybeden adamda 5 farklı darbe izi saptanmış. Prof. Black, iskeletle ilgili şunları söylüyor: “İlk darbe, dişlerini sağ taraftan kıran dairesel kesitli bir aletle yapılmış. İkinci darbe, muhtemelen aynı aletle bir savaş sopası gibi kullanılarak çenesini soldan kırmış. Üçüncüsü ise başının arkasında çatlamayla sonuçlanmış. Belki de taş gibi sert bir cisim üzerine muazzam bir kuvvetle düşmüş olabilir. Dördüncü darbe, o yerde yatarken olasılıkla hayatını sonlandırmak amaçlı vurulmuş bir darbe. Beşinci darbe, diğer silahlarla bir ilişkisi olmayan, kafatasının tepesinde daha büyük bir delik açan bir silahla yapılmış.”

Kemik örnekleri incelendikten sonra adamın yaklaşık 430 - 630 yılları arasında öldürüldüğü ve İskoçya’daki Piktler döneminde yaşadığı tespit edildi. Mağaraya ne zaman yerleşilmiş olabileceğini belirlemek amacıyla yapılan kazılar sırasında keşfedilen iskelet dışında ocaklar ve demirden arındırmış moloz yığınları bulundu.