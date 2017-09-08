143 Milyon Amerikan Vatandaşının Kişisel Bilgileri Çalındı!

Equifax isimli şirket, dün akşam yaptığı açıklamada 143 milyon Amerikan vatandaşının kimlik ve kredi kartı bilgilerinin de olduğu kişisel bilgilerinin çalındığını itiraf etti.

Tüketici kredi raporları sağlayan Equifax isimli bir Amerikan şirket, siber korsanların sistemlerinde bulunan bir açığı kullanarak 143 milyon Amerikan vatandaşının verilerini çaldığını açıkladı. Amerika’nın toplam nüfusu 324 milyon, bu da demek oluyor ki vatandaşların %44’ünün bilgileri çalındı.

Siber saldırıda çalınan bilgiler; isimler, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri, adresler ve sürücü lisans numaraları. Ayrıca 209 bin Amerikan vatandaşının kredi kartı numaraları ve 182 bin kişinin kimlik bilgileri de internet korsanlarının eline geçti. Bazı İngiliz ve Kanada vatandaşlarının da bilgileri çalındı falan sayısı şu an için bilinmiyor.

Bu olay, siber korsanların kredi raporu sağlayan şirketlere ilk saldırısı değildi. 2013 yılında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, FBI Direktörü Robert Mueller, Başsavcı Eric Holder ve rap yıldızı Jay Z gibi isimlerin bilgileri de annualcreditreport.com’dan çalınmıştı. Sitelerin zayıf güvenlik sistemleri internet korsanları tarafından kolaylıkla aşılarak adres, kimlik bilgisi, kredi kartı numarası gibi bilgilere yetkisiz giriş yapılabiliyor.

Daha önce Albert Gonzalez isimli bir internet korsanı, 130 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çalmış fakat yakalanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Amerika çok büyük bir ekonomi ve şirketler, dijital hırsızlığın tüm zorluklarıyla baş etmek zorundalar.

Equifax, Mayıs ortasından Temmuz ayına kadar bazı yetkisiz girişler olduğunu fakat güvenlik açığını 29 Temmuz’da keşfettiklerini açıkladılar. Buna rağmen dün yapılan açıklamayla 143 milyon kişinin bilgilerini koruyamadıklarını itiraf ettiler. Equifax, güvenlik ihlalinden etkilenen insanlar için ücretsiz kredi izleme hizmeti vermeyi teklif etti.