147.000 FPS'de Fare Kapanının Sosisi Dilimlemesini İzleyin!

Bir fare kapanının bir sosisi dilimlediği bu ilginç videoyu izleyince ufaktan da olsa irkileceksiniz.

Warped Perception isimli Youtube kanalı, yılın ilk gününde oldukça ilginç bir video yayınladı. Bu videoda fare kapanları kullanılarak sosislerin nasıl dilimlendiği görülüyor. Bunun neresi ilginç diyebilirsiniz. Ancak saniyede 147.000 kare kaydedebilen bir kamera ile çekilen bu olayı ağır çekimde izleyince o sosisin yerinde bir insan parmağının olabileceği düşüncesi insanın aklında yer ediyor. Aynı zamanda bir fare kapanının aslında ne kadar tehlikeli olduğunu da gözler önüne seriyor.

Sizleri Phantom V2512 ve Phantom Flex 4K kameralar kullanılarak çekilen bu ilginç videoyla baş başa bırakıyoruz.