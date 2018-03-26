Qantas Hava Yolları’nın Avustralya'nın Perth kentinden İngiltere başkenti Londra'ya planladığı 14 bin 847 kilometrelik tarihi uçuş gerçekleştirildi. Avrupa’dan Avustralya’ya direkt seferler de bu vesileyle başlamış oldu.

Dünyanın iki ucunda bulunan iki ülke İngiltere ve Avustralya arasında artık aktarmasız uçuşlar yapılabiliyor. Qantas Hava Yolları tarafından uzun süredir planlanan tarihi uçuş, yaklaşık 17 saat sürdü.

Boeing 787 Dreamliner tipi uçakla gerçekleştirilen 14 bin 847 kilometrelik yolculuk esnasında 200 yolcu bulunuyordu. Avustralya’nın Perth kentindeki yerel saate göre 24 Mart 2018 akşamı 19.00’da başlayan yolculuğun bitişi ise İngiltere’nin yerel saatine göre 25 Mart günü sabaha karşı 05.10’da gerçekleşti.

"Tarih yazıldı. @Qantas Dreamliner, 200'den fazla yolcusuyla birlikte Londra'ya indi. Batı Avustralya ekonomisi için yeni bir seyahat ve fırsatlar dönemi resmen başladı."

Aradaki zaman farkı, geçilen saat dilimlerinden dolayı sizi yanıltabilir. Zira kağıt üzerinde 10 saat gözüken yolculuk aslında 17 saatti. Bu da birkaç zaman diliminin geçildiğini gösteriyor.

Normal şartlarda Orta Doğu ülkelerindeki havaalanlarının aktarma merkezi olarak kullanıldığı Avustralya-İngiltere arasındaki uçuşlar, yakıt ikmali dolayısıyla minimum 3 saat daha uzun sürüyorlardı.

Qanta Hava Yolları Genel Müdürü Alan Joyce, uçuşu "havacılık için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Ayrıca bu uçuşla birlikte Avrupa’dan Avustralya kıtasına doğrudan seferler başlamış oldu.

Her yıl yaklaşık 730 bin İngiliz, Avustralya’ya seyahat ediyor. Dolayısıyla böyle bir tarihi uçuşun ticari anlamda getirisi de büyük olacak.