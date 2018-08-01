%15,8 Pazar Payına Ulaşan Huawei, Apple'ı Koltuğundan Etti

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 54,2 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek Apple'ı geride bıraktı ve dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Uluslararası Veri Şirketi (IDC) tarafından yayınlanan araştırma verilerine göre akıllı telefon üreticileri, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 342 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu sayı 348.2 olarak açıklanmıştı. Akıllı telefon satışlarında yaşanan %1.8’lik düşüş, piyasanın doygunluğa eriştiğinin en açık göstergesi.

Diğer ilginç bir ayrıntı ise Huawei’nin Apple’ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline gelmiş olması. Apple, 2010 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez akıllı telefon pazarında ilk iki sıraya giremedi. %15,8 pazar payının sahibi olan Huawei, yılın ikinci çeyreğinde toplam 54,2 milyon adet akıllı telefon satmayı başardı.

Zirvede bir değişim yok. 71,5 milyon birim satmayı başaran Samsung, hala dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer şekilde %12.1 pazar payına sahip olan Apple, üçüncü sırada yer alıyor. %9.3 pazar payına sahip olan Xiaomi ise dördüncü sırayı alıyor ve Apple’ın yerini tehdit etmeye başlıyor.

Apple ve Samsung’un tuhaf sorunlarından ve yüksek fiyatından bıkan akıllı telefon kullanıcıları, alternatif olarak Huawei cihazları tercih etmeye başlıyorlar. Ayrıca Huawei’nin son birkaç yıl içinde adının bilinmediği pazarlarda bile hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşması, bulunduğu konuma gelmesindeki en önemli faktörlerden biri.