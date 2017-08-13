Sonic Mania 20 Yıl Önceki Sonic'in Aynısı

20 küsur yıl önce çocukluk yıllarımızın heyecanlı oyunlarından biri olarak elimizden düşürmediğimiz Sonic the Hedgehog, yeni Sonic Mania ile tekrar karşımıza çıkıyor.

90’lı yıllarda milyonlarca çocuk için Super Mario ve Sonic Hedgehog arasındaki savaş, önemli işlerden sayılıyordu.

Kaldı ki Nintendo ve Sega için de önemli bir işti bu. Nintendo Sega’dan önce video oyun piyasasının %90’ını elinde tutuyordu. Ve sonra Sonic adlı hızlı, mavi renk bir çizgi kirpi ortaya çıkıverdi.

‘Sonic the Hedgehog’ (karakterin kendisi değil de, orijinal Sega Genesis oyunundan söz ediyoruz) belirli yaşlardaki oyun tutkunları arasında sevilen bir yere sahipti. Oyun, Nintendo’nun kıt zekalı, şapkası öne düşük Super Mario karakterinin Sega versiyonu olarak öne çıkıyordu. Hızlı, sınır hatlarda gezinen, yeni bir karakterdi.

Hayranları yıllarca, birlikte büyüdükleri ‘Sonic the Hedgehog’un 16-bit’lik orijinal versiyonuna dönmek istiyorlardı. Ve şimdi bu beklenti bir karşılık bulmaya başladı: ‘Sonic Mania’.

‘Sonic Mania’ size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni grafik arayüzü itibairyle orijinal ‘Sonic the Hedgehog’ oyununun hık demiş, burnundan düşmüş versiyonu olmasıdır.

Oyunda Sonic (the hedgehog), Tails ve üçüncü olarak oynayabilen bir karakter bulunuyor…

Peki oyunun konusu ne? Standart Sonic yolculuğu: Ne şekilde olursa olsun, kötü adam Dr. Eggman’ı yenmek (onu Dr. Robotnik olarak tanıyor olabilir misiniz?)

Sonic’in gezindiği yerler size tanıdık geliyorsa, bunun da sebebi orijinal oyundaki meşhur ‘Green Hill Zone (Yeşil Tepe Alanı)’un bu oyunda da yer alıyor olmasıdır.

Klasik Sonic’in tipik belirtileri döndü. Altın paraları toplamaktan tutun da, Sonic’in imzası olan dönme hareketine kadar.

Sonic oyun aşamaları boyunca koşuyor, zıplıyor, havada takla atıyor ve çelik halatlarla karşıdan karşıya geçiyor.

Klasik bilgisayardaki görüntüler (paraların, ekstra canların ve diğer güç arttırıcıların olduğu) Sonic’in dünyası boyunca dağılmış halde.

Ve her zaman olduğu gibi her seviyede geçilebilecek gizli alanlar ve alternatif yollar da var. Oyun sadece hızlılığı değil, aynı zamanda zekayı da öne çıkarıyor.

Her ne kadar oyun orijinal Sega Genesis’le neredeyse aynı gibi görünse de, orijinalinin sorunlu bölümlerini hissettirmeden düzeltmek için modern teknolojinin avantajlarından da faydalanıyor. Örneğin animasyon, modern video oyunu donanımının kapasitesi nedeniyle çok çok daha iyi bir görüntüye sahip.

‘Sonic Mania’ her zamanki gibi zorlu görünüyor. Oyun aşamaları boyunca Sonic yarışına devam ederken onu dikkatlice kontrol etmelisiniz. Aksi takdirde tüm kıymetli altın sikkeleri kaybetmek an meselesi. Oyun sabit olarak 60 fps’de çalışıyor. Yani oldukça sorunsuz ve hızlı bir şekilde.

‘Sonic Mania’ Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC’lerde oynanmak üzere 15 Ağustos’ta çıkıyor. Fiyatı ise 20$. En son yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.