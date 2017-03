HTC One A9 İçin Android 7.0 Nougat Güncellemesi Çıktı!

Android 7.0 Nougat sürümünün Google tarafından yayınlanması üzerinden 7 ay geçtikten sonra HTC, nihayet One A9 modeline Avrupa için güncellemeyi sundu.

HTC’nin şu anda en güçlü cihazı HTC 10 ve U Ultra modelleri olmasına rağmen firma genel olarak uzun bir süre boyunca One A9’un üzerine titredi. Fiyat/performans noktasında sınıfta kalmasına rağmen şıklık bakımından HTC’nin favorilerinden biri olan One A9, nihayet Google’ın Android 7.0’ı sunmasının üzerinden 7 ay geçtikten sonra Nougat güncellemesini Avrupa’ya getirdi.

Şimdiye kadar sadece One M9 ve HTC 10 modellerine gelen bu güncelleme, aynı zamanda HTC U Ultra ve U Play modellerinin kutudan Android 7.0 çıkmasıyla sadece 4 cihazda bulunuyordu. Şimdi de HTC One A9’a gelen güncelleme, fazlasıyla gecikmesine rağmen birkaç gün içerisinde Türkiye’ye de ulaşması bekleniyor.

Ancak özellikle değinilmesi gereken nokta ise Ekim 2015 gibi bir yıldan fazla süre önce piyasaya sürülen One A9, HTC tarafından güncelleme noktasında “Google’ın Nexus cihazlarının ardından 15 gün içinde Android 7.0’ı alacak” diyerek ön plana çıkarılmıştı. Fakat HTC bu sözünü bozarak 15 gün içinde değil, 7 ay sonra bu güncellemeyi sunabildi. İlk olarak Ocak ayında Amerika’daki One A9 modellerine gelen güncelleme, Şubat’ta ise Sprint adlı operatörün One A9 sürümüne gelmişti.

Şimdi de nihayet Avrupa’ya gelen güncelleme, Şubat ayı güvenlik güncellemesini de içerecek şekilde sunuldu. Eğer siz de HTC One A9 kullanıyorsanız Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemeleri adımlarını takip ederek kontrol edebilirsiniz.