15 Kasım'da Hindistan'da piyasaya sürülecek olan Gionee M7 Power, 5.000 mAh'lik bataryası, parmak izi okuyucusu, yüksek çözünürlükte kameraları ile göz kamaştırıyor.

Gionee’nin ‘Gionee M7 Power’ adlı yeni bir modelini Hindistan piyasasına süreceğine dair daha önce haberler yapılmıştı. Ve şimdi firma da bu haberleri doğrulayarak, 15 Kasım’da yeni modelin Hindistan’da duyurulacağını açıkladı.

Yaklaşık bir hafta kadar cihaza ait görüntülerin özet anlamında reklamlarını yapan firma, şimdi lansman için medyaya davetiyeler göndermeye başladı. Gionee M7 Power daha önce Çin’de çıkarılmış, ve yakın bir zamanda da Tayland’da piyasaya sunulmuştu. Bazı bölgelerde cihaza aynı zamanda ‘Steel 2 Plus’ adı veriliyor.

Cihaz 6 inç FullView HD, 1440x720 piksel çözünürlük ve 18:9 görüntü oranıyla geliyor. 1.4 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 435 işlemciye sahip olan cihazın 4GB RAM’i ve 64GB dahili hafızası bulunuyor.

Hafıza kapasitesini arttırmak için aynı zamanda bir de 256GB’a kadar destek sağlayan bir adet microSD girişi bulunuyor. Arka yüzde f/2.0 aralıkta, 13 MP’lik LED flashlı kamera sensörü bulunuyor. Ön yüzde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

Cihaz Amigo 5.0 işletim sistemi üzerinde, Android 7.1 Nougat çekirdek işletim sistemine sahip. Aynı zamanda arka panelde bir de parmak izi okuyucusu bulunan cihazın bataryası ise, 5.000 mAh gücünde ve hızlı şarjı destekliyor.

Renk seçenekleri olarak mavi, siyah ve altın renkleri bulunuyor.