Çin, dünyanın en uzun deniz köprüsünün inşaatını tamamlamak üzere. 54 kilometrelik köprü, 15 milyar dolara mal oldu ve 120 yıl boyunca hizmet verecek.

Çin, 54 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun deniz köprüsü olacak Hong Kong-Zhuhai-Makau Köprüsü’nü hizmete açmaya hazırlanıyor. Gelecek 10 yıl içinde 250 milyon insanın kullanacağı düşünülen köprü, Hong Kong ve Makao’yu anakaradaki Zhuhai şehrine bağlayacak.

Altı şeritli otoyol bulunan köprüde ayrıca biri denizin altından olmak üzere toplam 4 tünel bulunuyor. Köprünün tam maliyeti açıklanmasa da 15 milyar dolar seviyesinde olduğu söyleniyor. Çin, 60 Eyfel Kulesi inşa edilecek kadar çeliğin kullanıldığı köprüye destek olması için 4 tane de yapay ada inşa etti.

54 kilometrelik Kong-Zhuhai-Makau Köprüsü, pek tabii olarak yayaların ve bisikletlilerin kullanımına açık olmayacak. Günde 10 bin aracın geçeceği düşünülen köprüde ayrıca bir uçtan diğer uca giden servisler de bulunacak. Yetkililerin açıklamalarına göre devasa köprü 120 yıl boyunca hizmet vermeye devam edecek.