15 Nisan'a Kadar İsteyen Herkes NASA Gönüllüsü Olabilir!

Bugünden itibaren (19 Mart) 15 Nisan’a kadar NASA, dünyanın dört bir yanından gönüllü kişiler arıyor. Uzay ajansı, amatör ya da profesyonel fark etmeksizin imkanı olan herkesi dışarı çıkıp bulut fotoğrafları çekmeye davet ediyor. Nasıl katılacağınızı ve bu çalışmanın neden yapıldığını açıklıyoruz.

Öğrenciler, çalışanlar ve bilime merak duyan herkese güzel bir haberimiz var. Dünyanın en gelişmiş bilim kuruluşlarından birisi olan NASA’nın yardımınıza ihtiyacı var. İlgili olan herkes, NASA’nın veri toplama çalışmalarına katılabilir. Bu amaçla ajansın yeni projelerinden birisi olan GLOBE (Çevreden Yararlanan Küresel Öğrenim ve Gözlemler) için ilk adımlar atıldı.

Bilim insanları, NASA ile koordineli çalışarak uyduların elde ettikleri bulut görüntülerini analiz ediyorlar. Bu analizler bulutların oluşumunu ve sınıflandırılmasını amaçlıyor.

Langley Araştırma Merkezi'nden Marilé Robles, “GLOBE Programı, insanlara NASA'nın gözlemci bilim gönüllüsü olma fırsatı sunuyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu göstermek için zeminden yapılacak gözlemler toparlıyor. Kış aylarından ilkbahara doğru ilerliyoruz, bu nedenle fırtınalar ve bulutlar değişecek” açıklamasında bulundu.

NASA’nın bilim gönüllüsü olmak için ne yapmak gerekiyor?

GLOBE Observer isimli mobil uygulamayı buradaki internet sitesine ulaşarak cihazlarınıza indirin ve yükleyin. (Uygulama linklerini ayrıca aşağıya da bıraktık)

internet sitesine ulaşarak cihazlarınıza indirin ve yükleyin. (Uygulama linklerini ayrıca aşağıya da bıraktık) NASA, atmosferik değişimleri kaçırmamak ve veri yanlışına neden olmamak için her bir görüntü bildirimi arasında 10 ila 15 dakika beklemenizi tavsiye ediyor.

Katılımcılar, günde en fazla 10 adet bulut fotoğrafı gönderebilecekler ve etkili gözlemi yapanlar, proje süresi sona erince bir NASA videosunda tanıtılacaklar.

Ajansın Dünya’yı ve iklimlerin en büyük oyuncağı bulutları incelemek için gönderdiği yeni uydularından CERES, yeryüzündeki gönüllüler tarafından gönderilen verilerin doğrulanması amacıyla ajansa görüntüler veriyor.

İleri teknolojilere rağmen bazı durumlarda bulutları yukarıdan görüntülemek, onlar hakkında net bilgi toplamak konusunda yetersiz kalıyor. Yeryüzünden gelecek görüntülerle uydu görüntüleri karşılaştırıldığında çok daha net bilgiler elde edilebiliyor. NASA’nın bu proje için geliştirdiği internet sitesi, bulutlar ve fotoğrafçılık teknikleri hakkında önemli bilgiler de sunuyor. Uzay ajansı toplayabildiği bütün verilerle ilgilendiğinin altını çiziyor.

Eğer uygunsanız, yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirip dışarıya çıkmak ve bulutların etkili fotoğraflarını çekmek.