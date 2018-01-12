HTC U11 EYEs’ın Tüm Özellikleri Belli Oldu!

Tanıtımına henüz üç gün olan HTC U11 EYEs'ın teknik özellikleri, sızıntıları ile ünlü Evan Blass sayesinde ortaya çıktı.

HTC U11 serisinin yeni orta seviye akıllı telefonu HTC U11 EYEs’ın 15 Ocak’ta, Çin’de tanıtılması bekleniyor. Tutarlı sızıntıları ile uluslararası teknoloji medyasının yakından tanıdığı Evan Blass, HTC U11 EYEs’ın teknik özellikerini ortaya çıkardı.

Görünüşe göre geçtiğimiz dönemde HTC telefonlarda gördüğümüz Edge Sense teknolojisi HTC U11 EYEs’da da bulunacak. Ayrıca cihazda suya ve toza karşı direnç gösteren IP67 sertifikası bulunacak. Telefonun kameraları hakkında net bir bilgi olmasa da arkada tek, önde ise iki adet kameranın bulunması bekleniyor.

HTC U11 EYEs Özellikler (Tahmini)

İşlemci: Snapdragon 652

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç Full HD+ Super LCD 3

Batarya: 3930mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak olan HTC U11 EYEs’ın 1800 TL civarında bir fiyatının olması bekleniyor. Elbette bu fiyata ülkemizdeki akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.