Street Fighter Şampiyonu Olan Kızın Viral Olan Viral Videosu

Street Fighter V turnuvalarına 15 yaşında bir kız damgasını vurdu. Şampiyon olan kız viral olarak yayılan sevinci ile herkesin suratında tebessüm yarattı.

Street Fighter V turnuvasını kazanan 15 yaşındaki kız, viral olan sevinci ile yenilen rakibini bile güldürmeyi başardı. Genelde daha büyük yaşlarda ve erkek oyunculardan oluşan Street Fighter turnuvaları, bu sene erkek egemenliğinde son bulmadı. Kanada Ontario’da düzenlenen Street Fighter V etkinliğinde 15 yaşındaki “Toffee” isimli genç kız, geleceğin Street Fighter yıldızı olduğunu gösterdi.

Uzunca bir süredir gerek çevrimiçi gerekse çevrimdışı mücadelelerde rakiplerini geçmeyi başaran Toffee, büyük finalde rakibi Fores613’ü 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Çoğu rakibinin 30 yaşının üzerinde olduğu bir platformda böyle bir başarı kazanarak oyun sektöründe yalnızca erkeklerin başarılı olmadığını kanıtlayan Toffee, oyun sektörünün ünlü isimlerinin de dikkatini çekti. Justin Wong, Seon-woo “Infiltration” Lee ve Kun Xian Ho gibi dünya çapındaki oyunculardan da tebrik mesajları alan Toffee, gelecekte daha fazla turnuvaya katılmak istiyor.

Biz de bu genç arkadaşımızı başarısından dolayı tebrik ediyor ve e-spor alanında erkekler dışında kadınların da olabileceğini hatırlatıyoruz.