15 yaşındaki Patrick Ponce, 3x3 Rubik Küp şampiyonasında 4.69 saniye ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Bir önceki rekor, geçtiğimiz yapılan şampiyonada 4.73 saniyelik performansı ile Feliks Zemdeg’e aitti. Ponce ise bu rekoru 0.04 salise geliştirmeyi başardı.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere küp, karıştırılmış bir şekilde yarışmacıya veriliyor ve birkaç dakika boyunca küpün incelenmesine izin veriliyor. Ardından küp masaya bırakılıyor ve yarışmacı, en kısa sürede çözmeye çalışıyor. Ponce, rekoru kırdıktan sonra önce kısa süreli bir şok yaşıyor, ardından da çevresinde bulunanlar tarafından gelen tebrikleri kabul ediyor. Genç çocuğun yaşadığı sevinç, doğrusu görülmeye değer.

Şampiyonada farklı küp türleri var. Piramid, 3x3x3, 4x4 gibi. Yapılan son yarışmada elde edilen diğer dereceleri öğrenmek için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.