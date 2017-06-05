15 Yaşındaki 'Zehir Gibi' Geliştirici Apple’dan Bursu Kaptı!

Aklın yaşta değil başta olduğunun canlı kanıtı 15 yaşındaki Amanda, toplumun ve insanların iyiliğini düşünmek için birçok fedakarlıklarda bulunmuş ve geliştirdiği uygulamalar sayesinde Apple’ın dikkatini çekmeyi başarmış.

Her geliştiricinin hayali olan büyük konferanslar, binlerce yeni yüzü sektöre kazandırıyor. 15 yaşındaki Amanda Southworth da bunlardan birisi ve genç yaşına rağmen yaptıklarıyla şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Kendisi, Apple’ın önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek WWDC 2017 etkinliğini ise dört gözle bekliyor. Southworth, Apple’ın geliştirici burslarından kazanmış ve WWDC etkinliğine katılan en genç geliştirici ünvanına sahip.

Son 6 yılda kodlama üzerine öğrendikleriyle robotlar kuran ve mikro devreleri programlayan genç, web tasarımı ve iOS uygulamaları üzerine çoğu uzmanlara taş çıkartacak işler başarıyor. 12 yaşında devlet okulundan ayrılıp evinde internet üzerinden ders alarak eğitimine devam etti ve haliyle yazılımla daha çok vakit geçirebildi. Kendisi günde yaklaşık 15 saat kod yazdığını belirtiyor.

İlk Uygulaması En Yaygın Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkmak İçin:

AnxietyHelper adını verdiği ilk uygulaması, Southworth’un kendini eve kapatan ve hayattan kopan diğer geliştiricilerden çok daha farklı bir düşünce tarzına sahip olduğunu gösteriyor. Antisosyal bir şekilde bilgisayar başından ayrılmadan, insanların en çok karşılaştıkları sosyal problemler depresyon ve anksiyete bozukluklarına savaş açıyor. Uygulama öfke patlamaları ve panik ataklarla mücadele için klavuz ilkeler sunuyor ve kriz anlarıyla başa çıkıyor.

Kendisi "Uygulamaları temel olarak sadece hayatı kolaylaştırmak için yaptım. Çünkü zihinsel hastalıklarla uğraşmak berbat bir durum" diyor.

Uygulamanın şu an yaklaşık bin kullanıcısı var ve sıkıntı yaşayan kişilere, iyileşmeleri ya da cesaretlenmeleri için bilgiler veriyor. Ayrıca genç geliştiricinin benzeri şeyleri paylaştığı 3500 takipçili bir Tumblr sayfası da var. İnsanlara daha fazla yardımcı olmak istediğini dile getiren Southworth, uygulamayı kullanan kişilerle düzenli olarak telefon görüşmeleri yaptığını söylüyor.

Aynı içgörüyle yola çıkarak yaptığı ikinci bir uygulaması daha var: Verena. Bu uygulama, zihinsel sağlık yerine cinsel sağlık üzerine ve eşcinsellerin toplum içerisinde kendilerini daha güvende hissetmeleri için yapılmış. Genç, 10 farklı dil desteği için farklı çevirmenlerle çalışıp Verena’yı dünyaya sunmaya hazırlanıyor.

Sadece yaşıtları için değil tüm geliştiriciler için bir örnek teşkil eden Amanda Southworth, samimi bir itirafta bulunuyor: "Benimle aynı şeyi yapan insanlarla tanışma fırsatını arıyorum, çünkü herkes bana okuldan ayrılmanın ve hayallerimin peşinden gitmemin gerçekten delilik olduğunu söylüyor. Eğitimime elbette ara vermeyeceğim ancak, insanlara ilham kaynağı olmak istiyorum.”