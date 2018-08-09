John McAfee tarafından 'kırılamaz' olarak adlandırılan ve kırana 250.000 dolar ödül verileceği söylenen kripto para cüzdanı ile oyun oynadı.

Teknoloji ve bilişim sektörüyle az çok ilgili olan herkesin bildiği gizli bir kural vardır: Her kırılamaz denen cihaz, teknoloji ve yazılım bir gün elbet kırılır. Güvenlik yazılımları ve donanımlarıyla ilgilenen 15 yaşındaki genç hacker, 'kırılamaz' denilen kripto para cüzdanını adeta paramparça etti.

Gelmiş geçmiş en efsane FPS'lerden biri olan DOOM oyununu, kırdığı kripto para cüzdanında oynayan Saleem Rashid, John McAfee tarafından 'dünyanın kırılamayacak olan ilk ve tek cihazı' olarak adlandırdığı BitFi cüzdanını hackledi.

Bununla birlikte, John McAfee muhtemelen ödülü vermemek için cihazın kırıldığını kabul etmeyerek adeta yan çizdi.

"Basın, BitFi'nin hacklendiğini iddia ediyor. Saçmalık! Cüzdan, biri içinden parayı alabildiği zaman hacklenmiş olur. Kimsenin 'coin' aldığı yok. Coin alabilmek için birinin 'root' erişimi alması hack sayılmaz. Bu başarısız bir girişimdir."

250.000 dolarlık ödülü vermemek için içerisinde DOOM oynanan cihazın hacklendiğini kabul etmeyen McAfee'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.