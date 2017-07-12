Southern Railway demiryollarında Twitter hesabına bakmakla görevlendirilen Eddie, gelen anlamsız soruların hiçbirini yanıtsız bırakmıyor.

Hayatta neler yapmak istediğinizi daha iyi kestirebilmek için erken yaşlarda kariyer sahibi olmaya çalışmak, takdire şayan bir hareket.

15 yaşındaki Eddie adlı çocuk da bu yönde bir karar almış olmalı ki İngiltere’de bulunan ‘Southern Rail’ demir yollarında bir işe başlayarak, demiryollarında çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmış. Fakat, kendisinden beklenenden daha fazlasıyla karşılaşmış.

İşinin bir parçası olarak Twitter’dan gelen müşteri taleplerini cevaplandırmaya başlayan genç, kendisini Twitter’da tanıttıktan hemen sonra cümbüş kopmuş. Zira, yöneltilen sorulardan bazıları tam anlamıyla komediyi andırıyor.

Adam Winstone : Selam Eddie! 1 adet at büyüklüğünde ördekle mi savaşırdın, yoksa 100 adet ördek boyutunda atla mı?

Southern (Eddie): 100 ördek boyutunda atla. At büyüklüğünde bir ördek oldukça korkutucu olurdu. Peki ya sen?

Ads: Eddie, bir soru.. Bu gece tavuk ızgara mı yiyeyim, yoksa köri soslu tai tavuğu mu?

Southern: Tavuk ızgara yemelisin!

Rob Young: Selam Eddie, en kötü satıcı hangisidir? Hırdavatçı mı, balıkçı mı yoksa savaş çığırtkanı mı?

Southern: Selam, savaş çığırtkanı olmalı. Yakınlarda harika bir balıkçı var. ^Eddie

Katie T: Tek elle sokak lambasına streç filmle bağlayabileceğin en büyük hayvan hangisidir?

Southern: Uyuşuk bir hayvan olabilir. Kaçıp gidebileceklerini sanmıyorum. ^Eddie

BAHAB: Selam Eddie. Sence bir köpek balığından daha hızlı yüzebilen bir çocuk dünyaya gelir mi? *Her Soru&Cevap bölümünde bir şekilde sormak zorunda hissettiğim bir soru*

Southern: Selam, sanmıyorum ama bunu yapabilecek bir kız olabilir. Bilemeyiz. ^Eddie

Ed Aldridge: Eddie, Chuck Norris’in yapamayacağı bir şey var mı?

Southern: Sanmıyorum, o adam bir efsane. ^Eddie

Görüldüğü kadarıyla oldukça parlak bir çocuk. İngiliz demir yollarında çalışmaya karar vermezse, kesinlikle Google’da bir iş düşünebilir. Bu çocuğun her soruya verilecek bir cevabı var.