Bir Oyuncu, 1000 Yıl Süresince Counter-Strike'tan Men Edildi

Üçüncü taraf bir Counter-Strike turnuva servisi olan ESEA’daki oyuncu, 15 yaşındaki bir kızı taciz ettiği için 1000 yıl boyunca oyundan men edildi. Oyuncunun yaptıkları sohbet kayıtlarıyla da belgelendi.

Şimdiye kadar birkaç yaşam süresini kapsayan yasaklamalar görmüştük; ama üçüncü taraf bir Counter-Strike turnuva servisi olan ESEA, bir kullanıcıyı reşit olmayan bir kızı taciz ettiği için tam 1000 yıl boyunca oyundan men etti. Net bir tarih vermek gerekirse bu oyuncu, 6 Haziran 3016 tarihine kadar oyuna giriş yapamayacak.

Bu yasak, Reece “bloominator” Bloom adlı oyuncuya uygulandı ve oyuncunun hesabında resmi men edilme nedeni olarak “kötü amaçlı aktivite” yazıyor. Ancak bu oyuncu ve 15 yaşındaki bir kız arasındaki sohbet kayıtları ve fotoğraflar, bu men edilme olayının ayrıntılarını gün yüzüne çıkarıyor. Sohbet kayıtlarında, Bloom adlı oyuncunun “Sadece genç zihinleri etkileyebilmekle ilgili bir şey.” ve “Pedofil olmam, umrumda değil.” gibi şeyler söylediği görülüyor. Ayrıca Bloom’un Armor Esports takımının bir üyesi olduğu açıklandı.

Bloom, yaşanan olaylar üzerine Twitter üzerinden özür diledi, ancak kısa bir süre sonra Twitter hesabı silindi.