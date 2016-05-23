15 yaşındayken yatırım yapmaya başlayıp 18 yaşına kadar milyoner olan Eddy Zillan, yatırımcılar için danışmanlık hizmeti veriyor.

Günümüzde kripto para piyasasında büyük dalgalanmalar yaşandığını görüyoruz. Bu büyük dalgalanmalar yatırımcıların iştahını kabartsa da kripto paralar, altın çağı olan 3-4 sene öncesi kadar para kazandırmıyor. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara bundan 3-4 sene önce biraz yatırım yapsaydık, şu anda Bitcoin milyonerlerinden biri biz olabilirdik.

Cebinizdeki parayı artırmak için 18 yaşındaki bir çocuktan yardım ister miydiniz? Peki, bu çocuk yalnızca harçlıklarıyla yatırım yaparak milyon dolarlar kazandıysa? Amerika Ohio’da yaşayan Eddy Zillan isimli çocuk tam da bu işi yapıyor. 15 yaşında harçlıklarından tasarruf ettirdiği paralarla kripto paralara yatırım yapan çocuk, 18 yaşına geldiği bu günlerde 1 milyon dolarlık serveti ile kripto para ticareti yapmak isteyen diğer insanlara danışmanlık hizmeti veriyor.

3 yıl önce kripto para ticaretine girdiğinde Coinbase gibi sitelere üye bile olamayan Zillan’ın açıklamalarına göre, o yaşlarda acemi birinin bu piyasayı biraz olsun öğrenmesini sağlayacak güvenilir kaynak da çok azmış. Zillan, Business Insider’a verdiği röportajda, “Yatırım yaptığım zamanlarda yardımcı olabilecek hiçbir yatırımcı, YouTube videosu, kitap veya bana rehberlik edecek herhangi bir şey yoktu. Kendimi bu alanda eğitmek gerçekten çok zordu” dedi.

İlk 100 dolarını yatırdıktan birkaç saat sonra 10 dolar kazandığını gördüğünü söyleyen Zillan, günde yüzde 10 gibi bir kar konusunda çok şaşırmış. Bu durum zamanla 1000 dolar, 5000 dolar, 6000 dolar şeklinde arttıkça Zillan, daha fazla yatırım yapmış. Yaşının küçük olmasına rağmen tüm yatırımlarını kripto paraya yatıran Zillan, toplamda 12.000 dolar yatırarak 1 milyon dolar kazanmayı başarmış.

Bu süreçte kripto parayla uğraşan diğer kişilerle sürekli irtibat halinde olduğunu söyleyen Zillan, 3 yıl boyunca sürekli yeni şeyler öğrendiğini ve bunun Coinbase’de hesap açmaktan çok daha fazla beceri gerektirdiğini söyledi.

Ağustos ayında 18 yaşına giren Zillan, şu sıralar kripto para dünyasına giren diğer kişiler için danışmanlık hizmeti veriyor. Zillan, kripto paraların dünyanın geleceği olduğunu düşünüyor. Sizce kripto paralar geleceğin standart para birimi olabilecekler mi?