15 Yıllık Dövme, Kadının Vücudunda Siyah Kistler Oluşturdu!

Dövmeler, vücudumuza harici olarak soktuğumuz kimyasal bileşenlere sahipler. Bir kadın ise en yaygın dövme problemlerinden birisi ile hastaneye gittiğinde doktorları şaşırttı.

Bir dövmenin vücudumuzda çok farklı komplikasyonlara neden olabileceğini biliyorsunuzdur. Hatta bu konuda ortalıkta dolaşan efsaneler, çoğu insanın dövme yaptırma kararından dönmelerine sebep olmuştur. Elbette biz de böyle bir niyetiniz varsa, sağlık koşulları klinikler tarafından onaylanmış profesyonel kişilerle çalışmanızı öneriyoruz. Bu işin şakası yok arkadaşlar.

30 yaşında ve Avustralya’nın Sydney kentinde yaşayan bir kadın, iki haftadır koltuk altında belirgin hale gelen topak halindeki ödemlerden rahatsız olup hastaneye gitti. Bu ödemler koltuk altımızda bulunan lenf bezlerinde görülen bir tür ağrısız kanser tipi olan lenfoma kistlerine benziyordu.

Muayene sırasında doktorlar, çaplarının 1,5 santimetreye kadar çıktığı topakları test ettiklerinde bunların lenfoma olmadığı kanısına ulaştılar. Hasta da ise lenfoma belirtileri olan yüksek ateş, kilo kaybı, aşırı terleme veya kaşıntı semptomlardan hiçbirisi yoktu.

Kadının sorunlu lenf bezlerinden biri kesildi ve incelendiğinde, bölgeye 15 yıl önce aşılanan mürekkep pigmentleriyle dolu yabancı cisimleri yemeye alışmış bağışıklık hücreleri makrofajlarla karşılaşıldı. Hemen aşağıda göreceğiniz kistler lenfomaya benzese de vücudun savunma sisteminin uzun süreli sonuçlarından birisi:

Dövmelerin bu tarz reaksiyonları hiç de nadir karşılaşılan sorunlardan değildir. Bazı durumlarda yıllar önce dövme yaptırmış olsanız bize vücudunuz o mürekkep tarzına alerji kapabilir ve bu olduğunda, vücudunuzu gafil avlamış olursunuz.

Lenf düğümlerinde biriken dövme pigmentlerinin lenf sisteminde bütün vücuda yayılmaları, zayıf savunma sistemine sahip bölgeleri de etkisi altına alabilir. Ancak bu tarz semptomlar genelde bu olayın aksine dövmeler tazeyken ortaya çıkarlar. Dövme mürekkeplerinde kullanılan kimyasal bileşiklerin stüdyodan stüdyoya ve sanatçıdan sanatçıya değiştiğini düşünürsek, dövme yaptırmadan önce gittiğiniz yeri iyi araştırmanız gerektiğini belirtelim.