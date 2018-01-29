150 Yılda Bir Gerçekleşen ‘Süper Mavi Kanlı Ay’ 31 Ocak'ta!

Muhtemelen hayatınızda 1 defa görebileceğiz astronomik bir olay olan doğa olayı, 31 Ocak gecesinde ülkemizden de gözlemlenebilir olacak. NASA’nın açıklamasından hareketle bu doğa olayını nasıl izleyeceğinizi açıklıyoruz.

Dünya ve biricik uydusu Ay arasındaki astronomik dans devam ederken, iki cisim birbirine pek çok kez yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Bu dans sırasında, yaşamımız için önemli bir etken olan Ay, normal zamanlardan oldukça farklı şekillerde gözlemlenebiliyor. Kırmızı Ay ve Süper Ay gibi önemli olayları geride bıraktığımız 2017 yılından sonra, 2018’in ilk ayının sonunda yaklaşık 150 yılda bir gerçekleşen efsane yeniden gözlemlenecek.

En son 152 yıl önce, 31 Mart 1866 gününde gözlemlenen bu nadir Ay tutulması olayı, Süper Mavi Kan Ayı olarak biliniyor. Bu fenomen, daha önce ayrı ayrı gözlemlediğimiz Süper Ay, Mavi Ay, ve Kanlı Ay fenomenlerinin aynı anda yaşamasıyla gözlemleniyor.

"Ocak 31'de 3 Ay olayı bir araya gelecek ve Süper Mavi Kanlı Ay'ı oluşturacak. Bu nadir ve alışılmadık göksel olayı takip etmek için @NASAMoon bilim insanlarının açıklamalarını takip edin."

1 saat 16 dakika sürmesi beklenen tutulma olayı, Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenecek. Aynı zamanda hava koşullarından ya da farklı şartlardan dolayı çıplak gözle olayı izlemeyecekler için internet üzerinden çeşitli canlı yayınlar da sunulacak.

Söz konusu yayınları Kaliforniya’da bulunan Griffith Gözlem Evi’nin buradaki resmi YouTube sayfasından ve NASA’nın @NASAMoon isimli Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ayrıca eğer kameraların eline alıp bu güzel olayı görüntülemek isteyen takipçilerimiz varsa, görüntüleri bizimle paylaşabilirler.

31 Ocak Çarşamba günü Ay doğumunda gök yüzüne iyi bakın, bu olayı ömrünüzde bir daha göremeyeceksiniz.